Mercati Usa | aumentano i fattori di debolezza Orsi all' erta

Si attenua l'effetto dell'escalation USA - Cina sui Mercati : Certo, all'atteggiamento Zen dell'azionario US contribuisce non poco la forma apparentemente smagliante dell'economia USA in questa fase, raffigurata bene dal modello GDPNow della Fed di Atlanta, che ...

Escalation dazi USA-Cina deprime Mercati UE : Teleborsa, - Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. Scambi in lieve ribasso anche a Wall ...

Mercati Usa in calo su preoccupazioni petrolio e guerra commerciale : "La relativa calma politica è andata in frantumi alla fine della scorsa settimana con l'incremento delle tensioni commerciali" " ha affermato David Joy, un'analista di Ameriprise Financial Inc., che ...

Made in Italy - Coldiretti : l’escalation USA-Cina fa crollare i Mercati alimentari : Crollano le quotazioni di mais e soia destinate principalmente all’alimentazione animale alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale, con l’estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell’economia mondiale apre che scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale di alcuni prodotti base dei mercati dell’Unione Europea a partire da quelli agroalimentari. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che ...

Guerra commerciale - Moody's : rischi volatilità Mercati finanziari da tensioni Usa-Cina : L'escalation delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina - con i primi che hanno imposto venerdì scorso dazi doganali per $50 miliardi contro i prodotti cinesi -hanno ...

Guerra dazi : la Cina risponde agli Usa. Moody's : rischio volatilità Mercati : Intanto la Guerra a colpi di dazi intrapresa dagli Stati Uniti preoccupa economisti e analisti per le ripercussioni sull 'economia globale e sui mercati . Per l'agenzia Moody' s le nuove tariffe ...

Borsa - Mercati temono guerra dazi Usa-Cina : I mercati reagiscono con nervosismo al riaprirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. I ribassi sulla Borsa di Wall Street accentuano e acuiscono quelli sulle piazze europee, che ...

Oltre il G7 : da dazi Usa - populismo italia e Mercati emergenti tre grandi minacce per i Mercati : Mentre tutti i riflettori sono puntati sul Canada con il vertice G7 che rischia di agire da megafono alle già crescenti tensioni geopolitiche, gli investitori si interrogano su quanto e quando la ...

Mercati in fibrillazione per i dazi Usa. E ora si rischia un'escalation totale : Cina e Ue furiose con Trump per la tassa, scattata questa notte, su acciaio e alluminio. Già pronta da tempo una lista, un centinaio di prodotti, sui quali l'Unione Europea, a sua volta, applicherà la ...

Guerra dei dazi Usa-Ue e test dei Mercati al Governo Conte : Non meno caldo, come abbiamo già visto, il tema della Guerra commerciale tra gli Usa ed il resto del mondo compresa la Cina, la grande rivale, al centro di un negoziato nel prossimo week end su cui ...

Gli imballaggi green di Grifal si quotano a Piazza Affari e puntano sui Mercati Ue e Usa : Uno degli asset che sosterrà la crescita di Grifal è il concept "green" che sta pervadendo tutta la produzione attraverso materiali sempre più ecologici ma soprattuto sempre più vicini all'economia ...

'Dai Mercati monito agli italiani' - bufera sul commissario Ue Oettinger che poi si scusa : ... il concetto resta: "La mia preoccupazione e la mia attesa è che lo sviluppo dei mercati in Italia, dei bond e dell'economia diventi così radicale da essere un segnale agli elettori a non votare per ...

Oettinger : «Dai Mercati segnali per gli elettori italiani». Poi si scusa. Salvini e il Pd chiedono le dimissioni : Prova ne siano anche le parole pronunciate in queste ore da un altro commissario Ue, quello all'economia, Pierre Moscovici. «Gli italiani hanno il destino nelle loro mani - ha premesso Moscovici - e ...