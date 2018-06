Meloni | Saviano? Non so se ammazzarlo sia priorità camorra

Giorgia Meloni : “Non so se ammazzare Roberto Saviano sia una priorità della camorra” : La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna sulla polemica sulla scorta di Roberto Saviano: "Non so giudicare se ci siano elementi per rivedere la scorta, figuriamoci se so se sia una priorità della camorra ammazzare Roberto Saviano, né so bene quale sia la procedura", afferma ammettendo di non conoscere la materia nel dettaglio e preferendo quindi non esprimere giudizi.Continua a leggere

Fico : "Chi si oppone alla criminalità deve essere protetto" : "Non ho gli elementi per giudicare se sia da rivedere la scorta di Saviano, né tantomeno se ammazzare Saviano è una priorità della camorra, né so bene quale sia la procedura per assegnare le scorte". All'indomani delle dichiarazioni di Matteo Salvini, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni interviene sul caso ad Agorà su Rai3.

