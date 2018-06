Meloni contro Saviano Scorta? Spero la diano ai giornalisti da cui ha copiato per

I 99 Posse a Meloni : "Ironia contro il razzismo" : "Insomma, gente che vomita odio 24H su 24 da mesi si scandalizza per un tweet che replicava con ironia ad una aberrazione razzista ". Dopo le polemiche per il tweet in cui i 99 Posse replicavano al "...

Copasir e Vigilanza Rai - il Pd pronto alla guerra. Incontro con Forza Italia. Meloni : “Scandaloso - Berlusconi smentisca” : Il Pd è pronto a “scatenare un casino”, per usare le parole di un dirigente del partito sentito dall’agenzia LaPresse, se la maggioranza impedirà ai democratici di assumere la presidenza del Copasir, a beneficio di Fratelli d’Italia. Per questo ieri i capigruppo di Pd e Forza Italia si sono incontrati per definire un metodo in vista delle votazioni della prossima settimana, quando si comporranno le commissioni ...

Meloni : "Incontro Fi-Pd? Berlusconi smentisca" : Roma, 14 giu. , AdnKronos, - Un incontro Fi-Pd sulle presidenze delle commissioni di garanzia "sarebbe scandaloso" e da Silvio Berlusconi "mi aspetto una smentita chiara e inequivocabile". Lo dichiara ...

Giorgia Meloni contro Elisabetta Trenta : 'Assordante il suo silenzio sui carabinieri aggrediti' : 'Due giorni fa un carabiniere aggredito a Benevento da un nigeriano. Ieri un altro carabiniere aggredito da alcuni venditori abusivi a Pisa. Nel frattempo il silenzio assordante del ministro della ...

JUNCKER CONTRO L'ITALIA? TRADUZIONE SBAGLIATA/ Meloni : “Bevi di meno”. Ma travisa le sue parole : Jean-Claude JUNCKER, un caso le frasi sull’Italia: “Lavorino di più e siano meno corrotti”. Ma la TRADUZIONE delle dichiarazioni del presidente della commissione europea è SBAGLIATA(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:11:00 GMT)

Governo - diretta – Incontro Di Maio-Salvini sui ministri. Alla Camera anche Meloni. Il nodo è ingresso di Fdi nell’esecutivo : E’ iniziato Alla Camera l’Incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. La riunione arriva al termine dell’Incontro tra Salvini e Giorgia Meloni. I Fratelli d’Italia ha annunciato con Ignazio La Russa che sono pronti a sostenere il Governo M5s-Lega. Resta da capire se esponenti del partito di destra entreranno nella formazione dell’esecutivo. Tra le ipotesi c’è ...

Governo - vertice Salvini-Di Maio : poi incontro con Conte e Meloni : Matteo Salvini, tornato di corsa a Roma dopo aver annullato gli impegni elettorali in Lombardia, sta incontrando ora Luigi Di Maio. Poi è previsto un vertice anche con Giuseppe Conte e Giorgia...

Impeachment contro Mattarella/ Bonelli annuncia un esposto contro Di Maio e Meloni per vilipendio : Impeachment contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle fa sul serio: è stato nominato il professore che scriverà il testo d'accusa, si tratta di Ugo Grassi, docente a Napoli(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:38:00 GMT)

Impeachment - la Meloni contro Mattarella : "Non ha rispettato istituzioni" : Per la leader di Fratelli d'Italia la mancata nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia è 'un precedente' che considera 'pericolosissimo' . Se si tace si accetta che l'Italia sia una colonia'.

Esposto contro Luigi Di Maio e Giorgia Meloni per villipendio a Mattarella : La richiesta di impeachment al Capo dello Stato ma soprattutto le pesanti accuse e il modo in cui sono state poste, ha diviso l’Italia tra chi sta con il Presidente Sergio Mattarella e chi, invece, preso dalla furia populista se la prende con il Colle.--Ad infiammare il dibattito la notizia che il verde Angelo Bonelli in una nota ha annunciato la richiesta ai giudici di valutare se esistano gli estremi del reato di vilipendio per gli accusatori ...

Giorgia Meloni durissima contro Sergio Mattarella : 'Su Paolo Savona nuova inaccettabile ingerenza' : 'Su Paolo Savona , una nuova inaccettabile ingerenza di Sergio Mattarella '. È durissima Giorgia Meloni , che pure non sosterrà il governo di Lega e M5s . Ma la vicenda del ministro dell'Economia in pectore Paolo Savona , su cui il Quirinale continua a fare muro, è troppo grave secondo la leader di Fratelli d'Italia per passare sotto silenzio. Tanto più 'dopo l'ostinazione a non ...

Scontro su Savona - Lega : Niente piano B Meloni : No a ingerenze del Colle| : Lega e M5S compatti sul nome dell’economista. Il sospetto grillino: Berlusconi ha convinto Matteo coi sondaggi