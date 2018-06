Melania va al confine con la giacca sbagliata e fa arrabbiare tutti Trump la difende

Migranti - Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico : Migranti, Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico Migranti, Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico Continua a leggere L'articolo Migranti, Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico proviene da NewsGo.

Migranti - Melania dai bambini al confine : «Voglio un'America che governi col cuore» : ... comunque, visto che mercoledì Trump ha annunciato una marcia indietro con la firma dell'ordine esecutivo per porre fine alla controversa pratica che ha scatenato le critiche e lo sdegno del mondo ...

Migranti - Melania Trump a sorpresa sul confine tra Usa e Messico : La first lady americana, Melania Trump, si è recata a sorpresa al confine fra Usa e Messico. Lo fa sapere la Casa Bianca. La moglie del presidente Usa è arrivata in Texas e ha visitato una struttura ...

Usa - Melania Trump visita a sorpresa un centro migranti al confine con il Messico : “Ditemi come posso aiutare” : Prima abbandonato dal partito, ora smentito anche nei fatti dalla moglie. Mentre il presidente statunitense Donald Trump firmava il decreto in cui si impegna a “mantenere le famiglie unite” nei centri di detenzione, la first lady Melania Trump è volata in Texas per visitare una struttura che ospita minori entrati illegalmente negli Stati Uniti e separati dai genitori. “Sono qui per conoscere la vostra struttura. Vorrei anche ...

Melania Trump va al confine Usa-Messico : 19.42 La first lady Melania Trump è arrivata in Texas dove effettuerà a sorpresa una visita a una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori, al confine fra gli Usa e il Messico. Lo rende noto la Casa Bianca. Per la radio pubblica Usa Npr, che cita fonti della Casa Bianca sotto anonimato, la first lady ha fatto pressione presso il marito affinché cambiasse posizione circa la sua linea sull'immigrazione illegale alla ...

Melania Trump al confine Usa- Messico : 'Come posso aiutare?' - : La first lady è arrivata a sorpresa per vedere una struttura di accoglienza destinata ai bambini portati via ai genitori e ha detto: "Sono qui per apprendere e per rendermi utile"

Melania Trump visita a sorpresa il confine Usa-Messico : “Cosa posso fare per i bambini?” : Melania Trump effettua una visita a sorpresa al confine fra Usa e Messico. La first lady è arrivata in Texas per visitare una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori. La visita arriva a pochi giorni dalla polemica per la separazione di duemila bambini effetto della tolleranza zero voluta dal presidente Trump....

Melania Trump visita il confine tra Stati Uniti e Messico : Melania Trump effettua una visita a sorpresa al confine fra Usa e Messico. Lo fa sapere la Casa Bianca.La first lady è arrivata in Texas e visiterà una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori.

Melania Trump contro Donald : "Odio vedere i bambini separati dalle loro famiglie al confine" : Melania scende in campo per la prima volta su una questione politica criticando indirettamente il marito per la linea dura contro gli immigrati al confine col Messico. La first lady "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo", ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce Stephanie Grisham commentando la vicenda dei 2000 bimbi separati ...