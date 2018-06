‘Medici millennial’ connessi | multidisciplinari e social

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Roma, 22 giu. (AdnKronos Salute) – Connessa, multidisciplinare e: la generazione dei medici millennial passa più di un’ora al giorno online (l’84%) e 360 ore all’anno in rete per motivi personali, soprattutto da device mobili, privilegiando Facebook tra inetwork (82%). E’ la fotografia scattata dalla prima indagine in Italia dedicata ai millennial della salute, ideata e sviluppata da Havas Life con Ipsos e realizzata con il supporto incondizionato di Sanofi, presentata nell’ambito del progetto ‘Generation Now – Italian Edition’. La ricerca ha coinvolto un campione di 152 medici con età media di 31 anni, di cui 61% specializzandi e 39% già specializzati con buona distribuzione tra le varie specializzazioni mediche, con lo scopo di identificare attitudini e comportamenti che possano avere un impatto sullo sviluppo della ...