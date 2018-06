Maturità | perché continuiamo a sognare l’esame anche da adulte

dilei

: Nel brano tratto da Il giardino dei Finzi-Contini, il protagonista racconta di quando da ragazzo fu cacciato dalla… - ilpost : Nel brano tratto da Il giardino dei Finzi-Contini, il protagonista racconta di quando da ragazzo fu cacciato dalla… - regynadeserto : RT @MollyB___: Il tg parla dei ragazzi impegnatissimi oggi a studiare per la #PrimaProva della #maturità. A me piacevano i temi proprio per… - rosesforharryx : @brvkenalec Perché si fanno i PowerPoint alla maturità? Raga ma state tranquilli non è che vi state laureando, va… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Prima o poi almeno una volta è capitato ad ognuna di noi: ci addormentiamo e sogniamo di dover sostenere di nuovo l’esame di, oppure ci comunicano che per qualche motivo non era valido e dobbiamo rifarlo. Si tratta di un “sogno tipico” (la definizione è nientemeno che di Sigmund Freud), dato che riguarda una fantasia collettiva che potrebbe riguardare l’intera umanità. Ma per quale motivo a così tante persone capita di rivivere in sogno il proprio esame di(e magari non altri, avvenuti in anni successivi)? Parlando in generale, se ci capita un sogno del genere significa che siamo molto autocritiche: difficilmente ci perdoniamo qualcosa e siamo molto severe con noi stesse. Per questo motivo abbiamo il timore chegli altri possano giudicarci altrettanto severamente e di fallire nei nostri obiettivi. In più questo genere di sogno è un sintomo ...