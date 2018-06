Maturità | l’Algeria spegne internet a tutti per non far copiare gli studenti

wired

(Di venerdì 22 giugno 2018) Nuove frontiere delle misure di sicurezza nazionali: mettere offline tutto il Paese per due ore, onde evitare che gliimbroglino agli esami. Questo è stato il provvedimento attuato dall’Algeria nei confronti delle sessioni di quest’anno delle scuole superiori. D’altro canto, dice il Guardian, le misure adottate lo scorso anno dall’Algeria per evitare le falsificazioni selvagge, cioè la sola chiusura dei social media, non erano rivelate sufficienti ad arginare il fenomeno. E allora questa volta viae telefoni e tablet banditi dagli oltre 2.000 centri d’esame, con tanto di metal detector all’ingresso. Per accertarsi che le tracce non trapelassero anzi tempo, il ministro dell’Istruzione Nouria Benghabrit ha messo sotto sorveglianza anche i luoghi in cui sono stati stampati i documenti degli esami. La serie di ...