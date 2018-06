Matteo Salvini | Dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi

Sondaggi politici - continua l’ascesa della Lega : premiata la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione : Secondo gli ultimi Sondaggi aumentano molto i consensi per la Lega, che raggiunge o addirittura supera il Movimento 5 Stelle sceso intorno al 28%. A trascinare il partito guidato da Matteo Salvini le politiche sull'immigrazione del nuovo governo, che ottengono l'approvazione di oltre il 60% degli elettori.continua a leggere

Forza Italia - Matteo Salvini blocca la fuga di massa verso la Lega : perché vuole solo Antonio Morgante : 'I parlamentari di Forza Italia che vogliono passare nella Lega sono molti di più di una decina'. L' esodo azzurro è cominciato e il telefono di Giancarlo Giorgetti continua a suonare: tutti si ...

Alessia Morani - sconcertante attacco a Matteo Salvini : 'Non ha fatto niente' - lo ha detto davvero : Ancora lei. Ancora Alessia Morani , la piddina che , ri, mette nel mirino Matteo Salvini . Lo fa su Twitter, dove scrive: 'Mentre Salvini gioca a battaglia navale con Tonielli , concentratissimo, non ...

Matteo Salvini attacca l’Ong Lifeline : “Nave fuorilegge - va sequestrata e il suo equipaggio fermato” : La nave Ong Lifeline, dopo aver soccorso una imbarcazione mercantile che stava caricando a bordo migranti, ha fatto sapere di avere bandiera olandese, dopo la polemica di ieri. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca: "La nave fuorilegge è in acque di Malta, abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato".Continua a leggere

Cosa è successo fra Matteo Salvini e Roberto Saviano : Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano non ha lesinato sulle critiche rivolte al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Interni Matteo Salvini. Il quale, per tutta risposta, ha ribadito la minaccia di togliergli la scorta. La scorta fu assegnata a Saviano nell’ottobre del 2006, dopo che ebbe ricevuto minacce di morte da parte dei cartelli camorristici per via dei contenuti del libro Gomorra. Saviano ha pubblicato una ...

Matteo Salvini annuncia : “telecamere negli asili - nelle scuole e nelle case di riposo” : Il leader della Lega prende un impegno con gli italiani. “Da papà farò di tutto perché sia approvato il progetto

Luigi Di Maio sempre più debole - Matteo Salvini tentato dal voto : Augusto Minzolini sul Giornale riporta di una frase sfuggita a Matteo Salvini. “Di Maio mi fa tenerezza”, ha spiegato il

Matteo Salvini minaccia di togliere la scorta a Roberto Saviano - interviene Fico : “Chi denuncia le mafie deve essere protetto dallo Stato” : "L’Italia è il Paese che ha nel suo ventre tre fra le più grandi organizzazioni criminali internazionali: mafia, camorra, ‘ndrangheta. Tutti i cittadini, gli imprenditori e gli intellettuali che hanno avuto il coraggio di denunciare e opporsi alla criminalità organizzata devono essere protetti dallo Stato", scrive il presidente della Camera, Roberto Fico. Seppur senza mai nominare Salvini e Saviano, il riferimento alla polemica di oggi è ...

Vittorio Feltri : 'I rom una categoria protetta che mangia a sbafo. Giù le mani da Matteo Salvini' : Caro professore, certe questioni mi sembrano di lana caprina. I censimenti sono all'ordine del giorno e hanno tutti i crismi della legalità, difatti ne sono stati eseguiti tanti in Italia senza ...

Enrico Mentana - la profezia su Matteo Salvini : 'Il suo un capolavoro politico. Ma - attenzione : ecco quando può crollare' : Il direttore del TgLa7 si spende in un'analisi politica incentrata sul ministro dell'Interno, e sottolinea: 'E riconvertire in pochi anni la Lega da fenomeno territoriale di base legato a un sogno di ...

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Nave pirata - la facciamo sbarcare in Italia e arrestiamo tutti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di essere intenzionato a far sbarcare in Italia la nave della Ong Lifeline con a bordo tra i 300 e i 400 Migranti per poi procedere al sequestro del mezzo e all'arresto dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "La nave ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa nave non è registrata in Olanda, ...

Lifeline - Matteo Salvini : 'Arrestiamo l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina' : ' La Lifeline ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina '. Dopo le parole durissimi di Danilo Toninelli - 'sequestreremo la nave' - ...

Matteo Salvini vuole tagliare i “35 euro al giorno” per l’accoglienza migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mira a rivedere la normativa che regola la concessione della protezione umanitaria, a suo giudizio uno status concesso con troppa discrezionalità dai commissari. Inoltre, il capo del Viminale è intenzionato a diminuire il contributo giornaliero che lo Stato italiano eroga per l'accoglienza dei migranti in Italia - i famigerati 35 euro al giorno - e vorrebbe tagliarlo a 20 euro.Continua a leggere

Saviano - dura replica a Matteo Salvini : «Vuoi togliermi la scorta? Non ho paura di te - buffone» : Roberto Saviano risponde duramente al vice premier Matteo Salvini in un video postato su Facebook: «E secondo te, Salvini, io sono felice di vivere così da 11 anni? Da...