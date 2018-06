Matteo Salvini annuncia | “telecamere negli asili | nelle scuole e nelle case di riposo”

Luigi Di Maio sempre più debole - Matteo Salvini tentato dal voto : Augusto Minzolini sul Giornale riporta di una frase sfuggita a Matteo Salvini. “Di Maio mi fa tenerezza”, ha spiegato il

Matteo Salvini minaccia di togliere la scorta a Roberto Saviano - interviene Fico : “Chi denuncia le mafie deve essere protetto dallo Stato” : "L’Italia è il Paese che ha nel suo ventre tre fra le più grandi organizzazioni criminali internazionali: mafia, camorra, ‘ndrangheta. Tutti i cittadini, gli imprenditori e gli intellettuali che hanno avuto il coraggio di denunciare e opporsi alla criminalità organizzata devono essere protetti dallo Stato", scrive il presidente della Camera, Roberto Fico. Seppur senza mai nominare Salvini e Saviano, il riferimento alla polemica di oggi è ...

Vittorio Feltri : 'I rom una categoria protetta che mangia a sbafo. Giù le mani da Matteo Salvini' : Caro professore, certe questioni mi sembrano di lana caprina. I censimenti sono all'ordine del giorno e hanno tutti i crismi della legalità, difatti ne sono stati eseguiti tanti in Italia senza ...

Enrico Mentana - la profezia su Matteo Salvini : 'Il suo un capolavoro politico. Ma - attenzione : ecco quando può crollare' : Il direttore del TgLa7 si spende in un'analisi politica incentrata sul ministro dell'Interno, e sottolinea: 'E riconvertire in pochi anni la Lega da fenomeno territoriale di base legato a un sogno di ...

Migranti - Matteo Salvini contro la Ong Lifeline : “Nave pirata - la facciamo sbarcare in Italia e arrestiamo tutti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato di essere intenzionato a far sbarcare in Italia la nave della Ong Lifeline con a bordo tra i 300 e i 400 Migranti per poi procedere al sequestro del mezzo e all'arresto dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "La nave ce la prendiamo in Italia e arrestiamo tutto l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Questa nave non è registrata in Olanda, ...

Matteo Salvini vuole tagliare i “35 euro al giorno” per l’accoglienza migranti : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mira a rivedere la normativa che regola la concessione della protezione umanitaria, a suo giudizio uno status concesso con troppa discrezionalità dai commissari. Inoltre, il capo del Viminale è intenzionato a diminuire il contributo giornaliero che lo Stato italiano eroga per l'accoglienza dei migranti in Italia - i famigerati 35 euro al giorno - e vorrebbe tagliarlo a 20 euro.Continua a leggere

Saviano - dura replica a Matteo Salvini : «Vuoi togliermi la scorta? Non ho paura di te - buffone» : Roberto Saviano risponde duramente al vice premier Matteo Salvini in un video postato su Facebook: «E secondo te, Salvini, io sono felice di vivere così da 11 anni? Da...

Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini : “Vivere sotto scorta è una tragedia. Credi abbia paura di te? Buffone” : In esclusiva per Fanpage.it, dalla sede romana del quotidiano online lo scrittore Roberto Saviano risponde all'intimidazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che questa mattina ha ventilato l'ipotesi di una revoca della scorta al giornalista: "Matteo Salvini è alla costante ricerca di un diversivo e attacca i migranti, i Rom e poi me perché è a capo di un partito di ladri: quasi 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati. Parla di ...

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : 'Combatta la mafia non Roberto Saviano' : ' Matteo Salvini combatta la mafia non chi la denuncia e la sfida apertamente come fa da anni Roberto Saviano '. Laura Boldrini non perde occasione per attaccare il leader della Lega. Dopo immigrati e ...

Matteo Salvini - il consigliere di Vladimir Putin : 'Una vittoria mondiale - George Soros sta perdendo' : 'Il centro del mondo in questi giorni è Roma, con Di Maio e Salvini e il loro populismo integrale, vitoria metafisica del popolo italiano'. A godere dopo il primo mese del governo Lega-M5s è il consigliere di ...

Riccardo Scamarcio : «Ho votato per questo governo - Matteo Salvini non è razzista» : In queste settimane Matteo Salvini ha diviso l'opinione pubblica per il modo in cui ha gestito la questione immigrazione. Dallo star system Riccardo Scamarcio spezza una lancia in suo favore e svela di aver votato uno tra Movimento Cinque Stelle e Lega, entrambi al governo. --Tra gli attori più popolari del momento, interprete nell'ultimo film di Paolo Sorrentino, Scamarcio è stato intervistato a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, e ha ...

Migranti - Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Strategia sbagliata - porterà a isolamento Italia” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le loro posizioni sui Migranti: "Se ti allei con chi vuole costruire i muri finisce che chi ci rimette è l'Italia. La strategia del governo sta portando all’isolamento del nostro Paese che rischia di diventare il grande hotspot dell’Europa".Continua a leggere

Matteo Salvini : 'Smontiamo la legge Fornero entro l'anno' : La riforma Fornero ha le ore contate. Parola del ministro dell'Interno Matteo Salvini che intervistato ad Agorà, su Raitre, ha detto che già 'entro l'anno si comincia a smontare la legge Fornero ...