Mat Piscatella | Fortnite ha sicuramente un impatto sulle vendite di PS4 e Xbox

(Di venerdì 22 giugno 2018) Stando agli ultimi dati NPD che vi abbiamo già riportato, il mese di maggio ha vistorecord per tutte le console casalinghe, PS4,One e Nintendo Switch, il che è bizzarro, perché quello passato non era necessariamente un mese di grandissime uscite per nessuna delle tre piattaforme. Certo, per PS4 è arrivato Detroit: Become Human di Quantic Dream, suOne è approdato State of Decay 2 e su Nintendo Switch sono arrivati Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Hyrule Warriors Definitive Edition, ma, come riporta Gamingbolt, si tratta di uscite di "fascia media".Allora, cos'è successo? Come mai il mese di maggio ha registrato queste ottimesul fronte hardware? Parlando con Gamingbolt, l'analista del gruppo NPD Matha affermato chein particolare continua a essere un importante "driver" per PS4 eOne."haun...