Mare sotto attacco - più di 46 reati al giorno : Crescono, nel 2017, i reati ai danni del Mare contestati dalle forze dell’ordine: 7mila le infrazioni, oltre 46 al giorno, con un incremento rispetto all’anno precedente dell’8,5%. Le minacce sono sempre le stesse, a partire dalla ‘mala depurazione’ che in Italia continua a essere un’emergenza irrisolta. E se gli scarichi illegali riguardano un abitante su quattro del nostro Paese, non va meglio sugli altri fronti: tonnellate di ...

Via a 'Mare Sicuro 2018'. Tolleranza zero per pesca sub tra i bagnanti e navigazione sotto costa : Sicurezza, prossimità al cittadino, tutela dell'ambiente e delle sue risorse. Sono i principali obiettivi declinati dall'ammiraglio Giuseppe Tarzia, direttore marittimo della Toscana, durante la ...

Malore in vacanza : entra in Mare e muore sotto gli occhi dei bagnanti : LIGNANO , Udine, - Tragedia in vacanza: la turista entra in acqua per fare il bagno a Lignano Riviera e si sente male, pare per un improvviso infarto. La donna ha perso i sensi ed è finita sott'acqua, ...

Milan sotto shock - l’indiscrezione del NY Times fa treMare il club rossonero : Il Milan ha conquistato sul campo la qualificazione in Europa League ma adesso tutto sembra allontanarsi, arriva una conferma importante da parte del NY Times. Si è diffusa la voce che l’Uefa avrebbe ormai preso la decisione di escludere il club rossonero dalla prossima edizione di Europa League. Sono chiare le frasi utilizzate dal sito del prestigioso giornale statunitense: “gli analisti dell’Uefa che stanno visionando tutta la documentazione ...

Mare e vacanze - 8 app da usare sotto l'ombrellone : Con World UV potrete controllare le previsioni del tempo e la forza dei raggi UV prevista in circa 1000 diversi luoghi in tutto il mondo. Ci sono anche dei consigli in base al tipo di pelle e alla ...

Sant'Elpidio al Mare - muore asfissiato dopo essere stato rapinato. Il fratello sotto shock : Un uomo di 65anni è morto asfissiato dopo una rapina messa segno da tre persone nel magazzino dell'impresa di pompe funebri di cui era titolare insieme al fratello. I due sono stati legati e ...