Marcello Fonte | «Sono cresciuto tra le baracche | continuo a lottare per chi lavora»

Marcello Fonte dalla A di amore alle V di vocazione (passando per la P di Palma d’oro) : Per Marcello Fonte le presentazioni sono importanti. Al Biografilm festival di Bologna, dove ha fatto una masterclass con gli studenti per raccontare la sua esperienza al cinema e a teatro, prima di parlare con chiunque – giornalisti, ragazzi, «imbucati» – s’informa: «Come ti chiami?». Quarant’anni, origini calabresi, un curriculum pieno di comparsate nel cinema ma anche di partecipazioni a spettacoli teatrali del Teatro ...

Con Marcello Fonte - al via la Festa teatrale dell'intercultura Roma Città Mondo : Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell'intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso ...

Con Marcello Fonte - al via la Festa teatrale dell'intercultura Roma Città Mondo : Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell'intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso ...

Al via ROMA CITTÀ MONDO in scena 'FAMIGLIA' con Marcello Fonte e Fort Apache : Festa teatrale dell'intercultura, in programma dal 17 al 28 giugno al Teatro India, con una rassegna ad ingresso libero di spettacoli, attività, incontri e laboratori realizzati da artisti under 35 ...

Roma - mille persone contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

Reggio Calabria : il presidente Irto riceve l'attore Marcello Fonte : Oggi celebriamo un successo in campo artistico e cinematografico, ma sono numerosi gli esempi di uomini e donne di scienza, di cultura, d'arte e professionisti che, come Fonte, hanno promosso il buon ...

Festa del Fatto - Giovanna Trinchella intervista Marcello Fonte e Edoardo Pesce : “Dogman da Roma a Cannes”. Rivedi l’evento : Termina con un appuntamento esclusivo la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. “Dogman: da Roma a Cannes” con Marcello Fonte e Edoardo Pesce L'articolo Festa del Fatto, Giovanna Trinchella intervista Marcello Fonte e Edoardo Pesce: “Dogman da Roma a Cannes”. Rivedi l’evento proviene da Il Fatto Quotidiano.

Marcello Fonte/ “Flirta” con Francesca Fialdini a La Vita in Diretta : “Possiamo uscire anche ora...” : Marcello Fonte “Flirta” con Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Possiamo uscire anche ora...”. Le ultime notizie sull'attore che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:54:00 GMT)

L'attore Marcello Fonte difende la Casa delle donna di Roma : Roma , askanews, - L'attore Marcello Fonte, premiato come migliore attore alla 71esima edizione del festival del cinema di Cannes per il film "Dogman" di Matteo Garrone, è intervenuto alla conferenza ...

Marcello Fonte - Palma d'Oro per Dogman/ Miglior attore protagonista : il debutto in "Corpo celeste" : Marcello Fonte si è aggiudicato la Palma d'Oro come Migliore attore al Festival di Cannes grazie al suo ruolo nel film 'Dogman' di Matteo Garrone. Le dichiarazioni dopo la vittoria.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 21:35:00 GMT)

Marcello Fonte - ritorno a casa da trionfatore - e in 600 rossa - dopo Cannes : Marcello Fonte è tornato a casa. L'attore rivelazione dell'ultimo festival di Cannes ha fatto capolino nel quartiere di San Lorenzo, alla guida della sua Seicento rossa, dopo pranzo. Ad attendere il ...

Marcello Fonte - PALMA D'ORO PER DOGMAN/ Miglior attore protagonista : “Sono cresciuto tra la spazzatura” : MARCELLO FONTE si è aggiudicato la PALMA D'ORO come Migliore attore al Festival di Cannes grazie al suo ruolo nel film 'DOGMAN' di Matteo Garrone. Le dichiarazioni dopo la vittoria.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:00:00 GMT)

Chi è Marcello Fonte - l’attore che ha commosso Cannes e fatto dimenticare il Royal Wedding : È da sabato sera che non si fa altro che parlare di Marcello Fonte, tanto da far dimenticare (almeno agli italiani) sui social il Royal Wedding del Principe Harry e Meghan Markle. Perché è una bella storia di riscatto quella di Marcello, vincitore a Cannes 2018 del premio come migliore attore per la sua straordinaria interpretazione in Dogman di Matteo Garrone. Un riconoscimento meritato e che in molti si aspettavano, molti ma non lui che appena ...

Marcello Fonte : 'Ho sempre Reggio dentro' : Reggio Calabria Un candore e una semplicità quasi disarmanti. Un entusiasmo che sarebbe stato anche solo difficile immaginare sapendo di avere dall'altro capo del telefono il fresco vincitore della ...