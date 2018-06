Mantova | donna in coma da tre mesi partorisce una bimba sana

Blastingnews

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ha dello straordinario quello che è accaduto lo scorso 15 giugno all’ospedale “Carlo Poma” di, dove unainha partorito una bambina dopo un lungo intervento chirurgico. Alla fine delle 2 ore in sala operatoria il ginecologo che ha guidato le operazioni, Giampaolo Grisolia, ha trasferito lanell’unità di terapia intensiva neonatale solo a scopo precauzionale. La, invece, dopo essere stata anestetizzata per via spinale, ha portato a compimento la miracolosa impresa ed ora è stata spostata anch’essa, temporaneamente, nel reparto di terapia intensiva coronarica per il monitoraggio post-parto. La madre della piccola ha 33 anni e, da tre, si trova in uno stato di, causato da un arresto cardio-circolatorio che ha successivamente scatenato un ictus con conseguenti danni ingenti di natura neurologica....