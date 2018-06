Mamme d' Italia con vista su Tokyo 2020

Tumori - ‘super Mamme’ dopo il cancro : studio italiano sull’effetto resilienza : E’ diventata lo slogan con il quale diverse città del mondo – tra cui metropoli italiane come Milano – stanno reagendo a sfide importanti come quella climatica, ma la resilienza per chi si ammala di cancro è ancora di più: è l’arte di non soccombere, di riorganizzare la propria vita e opporre alle difficoltà una forza positiva. Forza che “sembra svolgere un ruolo protettivo” per le donne che diventano mamme ...

Clio Missione Mamme : la make-up artist più famosa d'Italia torna su Real Time : In Clio Missione Mamme la famosa make-up artist andrà in soccorso di quelle Mamme che vogliono di nuovo riuscire a prendersi cura di loro stesse.

In Italia quasi 1 milione di Mamme sole con figli minori. I dati Istat : In Italia quasi 1 milione di mamme sole con figli minori. I dati Istat Sono 893 mila, pari all’86,4% dei nuclei familiari monogenitoriali con minori. Più della metà lavora ma la loro situazione economica spesso è critica: l'11,8% non ha per esempio i soldi per il mutuo. INFOGRAFICHE Parole chiave: ...

Festa della mamma 2018 - le Mamme italiane troppo stressate : i consigli per gestire l'ansia : Una madre che insegna al proprio bambino a saper fare a meno di lei, sarà in grado di accompagnarlo nel suo ingresso al mondo'.

Mamme - in Italia non è una festa : giovani e senza lavoro - pochi asili e tanti ostacoli : Sarà pure la festa della Mamma, ma di festeggiare tante donne che hanno dei figli non ne hanno proprio voglia. L'Italia continua infatti a essere il fanalino di coda tra i Paesi europei...

Mamme italiane in difficoltà : sempre più donne costrette a scegliere tra carriera e famiglia : Un studio di Save the Children analizza la condizione delle Mamme in Italia: tra le regioni la Campania è quella in cui essere madre è più difficile, perché manca una rete di assistenza. L'organizzazione, con il progetto Fiocchi in Ospedale" ha attivato in 9 ospedali uno spazio per sostenere le donne in gravidanza.Continua a leggere

Festa della mamma - "Le Equilibriste". Rapporto di Save the Children sulle Mamme italiane : La Ong ha presentato il Rapporto sulla condizione delle mamme italiane in vista della Festa di domenica. Bolzano e Trento in vetta, ultimi posti per le regioni del sud

Maternità in Italia : sempre più difficile per le Mamme in Italia bilanciare carichi familiari e vita lavorativa : Decidono di diventare madri sempre più tardi (l’Italia è in vetta alla classifica europea per anzianità delle donne al primo parto con una media di 31 anni)[1] e rinunciano sempre più spesso alla carriera professionale quando si tratta di dover scegliere tra lavoro e impegni familiari (il 37% delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva)[2]. Una scarsa o inesistente rete per la prima infanzia e poco sostegno per le ...

Salute : 90mila Mamme italiane con depressione - al via la campagna Onda : Al via da oggi “Un sorriso per le mamme”, la campagna di Onda, Osservatorio nazionale per la Salute della donna e di genere, che ha l’obiettivo di combattere la depressione nel periodo perinatale, che comprende la gravidanza e il post-partum, che colpisce ogni anno circa 90 mila donne in Italia. Il progetto, nato nel 2010 e rilanciato oggi a Milano nel corso del convegno ‘Curare la depressione nella maternità con i ...

Il parto "easy" di Kate Middleton? No. Sul web ci si indigna per le Mamme italiane con difficoltà a lavoro- VIDEO : Kate Middleton ha sconvolto il mondo femminile per la sua apparizione in forma perfetta a poche ore dal parto. Ma sono queste le notizie sulle quali dovremmo porre la nostra attenzione? Ovviamente no, anzi sono notizie che "...