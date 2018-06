Maltempo | tempesta di ghiaccio in Valtellina | danni a meleti 

Maltempo in Svizzera - violenta tempesta su Losanna : piogge torrenziali e venti di 80 km/h mandano in tilt la città [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Maltempo in Svizzera - violenta tempesta su Losanna : piogge torrenziali e venti di 80 km/h mandando in tilt la città [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Maltempo USA - 9 morti per la tempesta Alberto : pesanti alluvioni e frane - il crollo di una casa uccide due persone [GALLERY] : 1/13 ...

Maltempo Benevento : tempesta di grandine sul Sannio - danni pesanti : Una violenta tempesta di grandine ha colpito il Sannio dalla tarda mattinata, causando ingenti danni alle colture agricole. Lo comunica la Coldiretti Benevento , che sta raccogliendo le prime testimonianze dagli uffici zona e dagli agricoltori coinvolti. L’area maggiormente colpita al momento risulta essere quella compresa tra la valle Telesina e la valle Caudina. I chicchi di ghiaccio sono caduti giù violenti e abbondanti, come una nevicata. ...

Maltempo - tempesta sulle Alpi : 14 escursionisti intrappolati a Pigne d’Arolla - 4 morti e altri 5 in condizioni disperate [LIVE] : Giornata drammatica sulle Alpi del Canton Vallese dove, a causa del Maltempo, sono deceduti 4 Alpinisti e 5 sono stati ricoverati in gravissime condizioni. Il gruppo di 14 Alpinisti, di nazionalità italiana, svizzera e tedesca, non essendo riusciti a raggiungere la capanna di Vignettes, nei pressi della località di Arolla, hanno trascorso la notte al freddo. Il gruppo stava percorrendo il tragitto che da Chamonix conduce a Zermatt. I ...