Maltempo Marche | piogge intense causano danni e allagamenti

: Bomba d'acqua su Ancona, polizia salva 2 donne intrappolate in auto sott'acqua. Agenti Volanti rompono finestrini v… - Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua su Ancona, polizia salva 2 donne intrappolate in auto sott'acqua. Agenti Volanti rompono finestrini v… - tom3iro : Addio mondo crudele!!! ??? Bomba d'acqua in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche!!! #maltempo - PCBreda : Maltempo: allerta arancione su Puglia e Marche -

(Di venerdì 22 giugno 2018)nell’Italia centrale, in particolare nelledove oggi pomeriggio ci sono statein varie zone della Regione condiffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza Olivieri, sempre a Pesaro, in un palazzo di fronte al Conservatorio, è crollata una parte del soffitto di un vano a causa di un infiltrazione. Problemi anche ad Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a soccorrere automobilisti bloccati in sottopassi allagati.brevi mahanno consigliato anche ad Ancona e Senigallia la chiusura di alcuni sottopassi. A Senigallia e Jesi pompieri al lavoro ...