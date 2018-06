Maltempo in Alto Adige | forte temporale nella notte | 3 450 fulmini

Maltempo in Alto Adige : forte temporale nella notte - 3.500 fulmini : nella notte un violento temporale ha interessato l’Alto Adige: il servizio meteorologico della Provincia di Bolzano ha registrato ben 3.450 fulmini. Il Meranese, Bolzano, la valle Isarco e la val Pusteria le zone più colpite: tra Bolzano e Merano, a Gargazzone, in mezz’ora sono caduti 40 mm di pioggia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti. L'articolo Maltempo in Alto Adige: forte temporale nella notte, 3.500 ...

Maltempo Veneto : dichiarato lo stato di crisi per Feltrino - Valbelluna - Coneglianese e Alto Trevigiano : Il presidente del Veneto ha firmato questa mattina la dichiarazione relativa allo stato di crisi per gli eventi meteorologici che fra l’altro ieri, ieri e stamattina hanno interessato le zone del Feltrino, Valbelluna, Coneglianese e Alto Trevigiano. Il decreto rimane comunque aperto, in attesa che tutti i comuni possano effettuare e concludere il censimento dei danni alle strutture pubbliche e private. L'articolo Maltempo Veneto: dichiarato lo ...

Maltempo Trentino Alto Adige : tornano neve e freddo : Temperature in calo, piove a fondovalle, nevica intorno ai 1.500 metri: questa la situazione in Trentino Alto Adige. In provincia di Bolzano fiocchi bianchi sono caduti attorno ai 1.500 metri dove si registrano temperature prossime allo zero. La colonnina di mercurio è calata anche a fondovalle. A Bolzano e Trento si rilevano 12°C. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: tornano neve e freddo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : cede asfalto - chiuso tratto della SP460 : Chiusa questa mattina dai tecnici della viabilità della Città metropolitana di Torino la SP460 nel tratto compreso tra le uscite di Leini e Lombardore: il provvedimento si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale. “I nostri tecnici sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza degli automobilisti: il forte Maltempo di queste ultime settimane ha fatto peggiorare una situazione che era comunque ...