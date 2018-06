Maltempo | frane a Penne | chiuso sottopasso A14 nel teramano 

Maltempo - fulmini in provincia di Benevento : incendi e frane tra Sannio e Irpinia : Tanta paura per il boato e poi per le fiamme che sono divampate in un attimo, ma un’intera famiglia di San Nicola Manfredi è stata messa in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento che è intervenuta in via Chiesa, nella frazione Toccanise, dopo che un fulmine ha colpito il tetto di una villetta. E’ stato l’intervento più importante registrato dai vigili del fuoco, impegnati su diversi fronti, soprattutto ...

Maltempo - allagamenti e frane a Guiglia. Danni nel distretto : Modena, 13 giugno 2018 - Il nubifragio di queste ore ha fatto numerosi Danni in provincia di Modena, specialmente nel distretto e sulla fascia pedemontana. A Fiorano è stato necessario un intervento ...

Maltempo nel Torinese : nubifragi - frane e auto sommerse dall’acqua : In alcune zone è caduta tanta acqua quanto quella attesa in un mese, provocando disagi e danni ingenti. La situazione più critica nell'ovest dell'area metropolitana di Torino dove le strade si sono trasformate in fiumi in piena trascinando auto in sosta e allagando cantine e sottopassi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l'area anche per le frane.Continua a leggere

Maltempo nelle Marche : temporali nella notte - allagamenti e frane : Maltempo nelle Marche nella notte: pioggia e vento hanno investito la regione, provocando disagi a Jesi e dintorni (Ancona) e nella zona di Tolentino (Macerata). In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per allagamenti nel centro abitato. Situazione critica a Tolentino, dove, oltre a qualche allagamento di scantinato e di un piazzale, si sono registrate anche frane e piccoli smottamenti nelle strade di collegamento con le ...

Maltempo USA - 9 morti per la tempesta Alberto : pesanti alluvioni e frane - il crollo di una casa uccide due persone

Siena - bomba d'acqua a Rosia: allagamenti e frane tra le conseguenze maggiori. Prosegue anche per la giornata odierna l'allerta maltempo.

Maltempo Umbria - Terni : frane su strade regionali e provinciali : Una serie di frane si sono registrate ieri lungo la SR205 Amerina, la SP34 e la SP10, nei territori comunali di Montecchio, Fabro e Narni. Al lavoro le squadre di cantonieri della Provincia di Terni, intervenute per rimuovere fango, detriti e breccia caduti sulle carreggiate e per ripristinare rapidamente gli standard minimi di sicurezza per chi viaggia. I fenomeni sono stati causati dal Maltempo che ha interessato buona parte del territorio ...

Sardegna in ginocchio per il Maltempo : resta l'allerta - frane e allagamenti : Continua a essere critica la situazione maltempo in Sardegna . Dopo le 72 ore di pioggia intensa che ha colpito l'isola provocando gravi danni in numerosi centri abitati e soprattutto alle campagne la ...

Maltempo - ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti : Maltempo, ancora emergenza in Sardegna per frane e allagamenti Le piogge non danno tregua sull’isola dove per il quinto giorno consecutivo resta l’allerta arancione. Particolarmente colpita la provincia di Oristano. Prevista qualche schiarita ma le condizioni meteo rimarranno instabili anche nelle prossime ore. ...

Maltempo Sardegna : tregua dopo frane e allagamenti di ieri : Il Maltempo concede una tregua in Sardegna dopo le abbondanti piogge di ieri che avevano causato allagamenti, frane e strade bloccate in diverse parti dell’isola. L’Oristanese e la Gallura le zone maggiormente colpite. dopo l’allerta meteo con ‘codice rosso’ emesso ieri, la protezione civile regionale ha abbassato il livello di criticità ad ‘arancione’, moderato, in gran parte del territorio regionale. ...

Maltempo Sardegna : nuovi smottamenti e frane sulle strade del Nuorese : Dopo la chiusura della Sp 61 tra Belvì e Atzara, nel nuorese, per le insistenti piogge che hanno causato smottamenti nella carreggiate, altre frane si sono verificate, col passare delle ore, in Barbagia e nel Mandrolisai: allagamenti e smottamenti hanno interessato anche la provinciale 4 Teti-Olzai. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tonara a regolare il traffico e i vigili del fuoco per rimuovere il terriccio e le acque di scolo dalla ...

Maltempo in Puglia - fango e frane : disagi sulle strade provinciali nel Foggiano : Un forte temporale si è abbattuto nella serata di ieri in provincia di Foggia: segnalati disagi su alcune provinciali della Capitanata e nelle strade interne dei comuni dei Monti Dauni. Le maggiori criticità sono state registrate sulla SP138, che collega Panni ad Accadia e Monteleone di Puglia: le precipitazioni hanno generato una frana che ha riversato sul manto stradale detriti e fango, causando il rallentamento alla circolazione ...