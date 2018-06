Maltempo | Ancona | esposto di Tombolini per gli allagamenti alla Baraccola 

Maltempo - alluvione Ancona : il capo della polizia riceve gli agenti ‘eroi’ : “Salvare vite umane e’ sempre qualcosa di straordinario ma farlo con lo spirito di squadra e con la forte coesione che avete dimostrato e’ un valore aggiunto”. Lo ha detto oggi a Roma il capo della polizia Franco Gabrielli agli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona autori del salvataggio di due donne intrappolate in auto in un sottopasso invaso dall’acqua durante l’ondata di Maltempo che ha ...

Maltempo Ancona : riconoscimento del sindaco ai poliziotti-eroi : Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha invitato in Comune il questore Oreste Capocasa e gli agenti della Polizia di Stato della Questura per ringraziarli per avere tratto in salvo ieri mattina due donne rimaste intrappolate a bordo della loro auto in un sottopassaggio invaso dall’acqua, durante il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. Affiancata dal questore, il sindaco ha consegnato un certificato di riconoscimento al ...

Maltempo Ancona : “Poliziotti-eroi? Sono angeli” - dice il capo : “Ho visto le dita delle mani che spuntavano da una piccola fessura del finestrino abbassato e ho capito che la situazione era davvero grave. Ci siamo immersi perché l’acqua era arrivata al limite”. E’ il racconto del vice ispettore Benedetto Fanesi, 40 anni, capoturno delle volanti e originario di San Benedetto del Tronto. Descrive con queste parole il salvataggio delle due donne bloccate nell’auto sommersa ...

Maltempo - il Comune di Ancona : “Eccezionale evento meteorologico” : Il Comune di Ancona sta lavorando “da ore in stretta sinergia tra tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio per ripristinare la viabilità alla Baraccola e in altre zone periferiche del capoluogo colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nelle prime ore del mattino”. Lo rende noto un comunicato dell’amministrazione, che parla di “un evento meteorologico di eccezionale portata con ...

Maltempo - bomba d’acqua ad Ancona : donna fa un video del salvataggio [VIDEO] : “I bambini erano terrorizzati, mio marito voleva buttarsi”. Parla Angela Agosta, 32 anni, mamma di quattro bambini piccoli. E’ stata lei a chiamare la polizia ad Ancona e a far partire i soccorsi per le due donne rimaste bloccate all’interno di un’auto, nel sottopasso di via Caduti del Lavoro, colmo d’acqua a causa di un violento nubifragio. Sempre lei ha ripreso i poliziotti con il cellulare, documentando ...

Maltempo Ancona : 2 donne intrappolate in auto sommersa dall’acqua - salvate in extremis dalla Polizia [VIDEO] : La Polizia di Stato ha pubblicato il video di un eccezionale salvataggio effettuato ad Ancona da agenti del Reparto Volanti: due donne, rimaste intrappolate con la loro auto nel sottopasso sommerso dall’acqua a causa del Maltempo, sono state tirate fuori dall’abitacolo in extremis. Le immagini mostrano gli agenti che si immergono e rompono i vetri mentre si sentono i pianti di un bambino e le grida di incoraggiamento dei genitori che ...

Maltempo - Coldiretti Ancona : “Snellire i rimborsi per la grandine” : La grandine caduta dalla scorsa settimana ha portato “un’ondata di distruzione” nelle campagne marchigiane soprattutto in Vallesina (Monsano e San Marcello) dove si stimano danni fino al “60% della produzione di grano e mais” che si aggiungono a quelli causati dal Maltempo a Santa Maria Nuova. Lo rileva Coldiretti Ancona. Da maggio scorso ad oggi, aggiunge l’associazione, “sono stati una decina i ...

Maltempo Ancona : pioggia e allagamenti tra Senigallia e Ostra : A causa di allagamenti generati da forti piogge che hanno interessato l’area nelle ultime ore, la ex strada statale 360 “Arceviese” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra le località Bettolelle (Comune di Senigallia) e Casine (Comune di Ostra), in provincia di Ancona. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità. L'articolo Maltempo ...