optimaitalia

: Mail aggiornamento browser #PayPal perché non compatibile, cosa significa (no virus) - OptiMagazine : Mail aggiornamento browser #PayPal perché non compatibile, cosa significa (no virus) - Peppo24Official : Ho appena ricevuto una mail contenente un'anticipazione sul prossimo aggiornamento di #Discord... Vi dico due cose:… - parsiKla : @maxcontri @VodafoneIT @VanityFairIt Mi associo. Dopo l aggiornamento il premio ottenuto con i 'Sorrisi' si è disso… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Non sono pochi coloro che in queste ore stanno ricevendo la, credendo tra l'altro di essere incappati in qualcheo anche truffa. Di chesi tratta e c'è da stare tranquilli sull'autenticità della comunicazione?La missiva ricevuta fa riferimento proprio all'incompatibilità delutilizzato con i nuovi standard di sicurezza. La nota include dunque un link nel quale si invitano gli iscritti alla piattaforma di vendita ad effettuare i dovuti controlli e possiamo assicurare che che il collegamento riportato è assolutamente certificato e non costituisce un rischio per gli utenti.Come segnalato pure dal noto Attivissimo, l'invio dellaappare necessaria in questi giorni per il sopraggiungere di un'importante scadenza. Il prossimo 30 giugno infatti i vecchi protocolli di cifratura e sicurezza con ...