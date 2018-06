Maiali immuni a virus grazie al ‘taglia-incolla’ Dna 

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018)alla tecnica Crispr di ‘taglia e incolla’ del Dna sono stati ottenuti per la prima volta deialla Sindrome Riproduttiva e Respiratoria dei Suini (PRRS), una malattia virale che solo in Europa causa 1,5 miliardi di euro di danni negli allevamenti. La ricerca, pubblicata sul Journal of Virology, è stata condotta dal Roslin Institute dell’università di Edimburgo. IlPrrs attacca i polmoni degli animali, e non è ancora stato sviluppato un vaccino perché il patogeno muta molto velocemente. I ricercatori dell’istituto Roslin, lo stesso che ha creato la pecora Dolly, hanno rimosso con la tecnica una parte di un recettore presente sulle cellule dell’animale che permette l’ingresso del. Irisultanti, riporta l’articolo, sono risultati completamenteuna volta esposti al. “Questa scoperta potrebbe ...