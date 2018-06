Ma Salvini finirà come Renzi? Se lo chiede il Guardian

agi

: Finirà prima o poi di spararne una peggio dell’altra al giorno e magari comincerà a governare? #salvini - simonabonafe : Finirà prima o poi di spararne una peggio dell’altra al giorno e magari comincerà a governare? #salvini - AlbyMilanista83 : Dopo i #ballottaggi finirà per fortuna la campagna elettorale di #Salvini #sispera - aschirripa63 : RT @Mariopeghis: #Salvini da ministro dell'interno dovrebbe lavorare per garantire la sicurezza di tutti gli italiani. Sta invece esarceban… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Matteocome Matteo Renzi, ovvero una rapidissima ascesa all’inizio, poi la costante perdita del consenso. Trionfo e crollo. È il possibile scenario suggerito dal quotidiano britannico The Guardian, che dedica al ministro dell’interno un lungo profilo. Che, peraltro, ricorda non senza perfidia che, al tempo dei mondiali del 2006, il leader leghista aveva fatto pubblica professione di sostegno per la Germania, considerandola assai più seria dell’Italia e non solo dal punto di vista sportivo. Capacità innegabili, alleati deboli Dal giorno delle elezioni, scrive il quotidiano britannico,“ha saputo usare con destrezza le sue capacità politiche per mettere nell’ombra il debole primo ministro, Giuseppe Conte, e brillare più del suo partner di governo, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, che in queste ...