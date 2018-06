M5s | Di Maio frena le proteste | “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto” E a Salvini

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla. Così come quelle per i “troppi poteri” concentrati nelle mani del vicepremier, ministro del Lavoro e Sviluppo economico, oltre che capo politico del Movimento stesso. Altro che cambio di Statuto. Invocato da chi, come la senatrice Elena Fattori, era uscita allo scoperto per chiedere l’inizio di “una nuova era“. Almeno per ora, non si cambierà. Era stata la stessa Fattori, a poche ore dall’assemblea, a chiedere ...