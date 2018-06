L’Unione Europea ha imposto dazi sugli Stati Uniti

L’Unione Europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2 - 8 miliardi di euro : L’Unione europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro, in risposta ai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump su alluminio e acciaio importati dall’europa. I nuovi dazi hanno The post L’Unione europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro appeared first on Il Post.

Detersivi - L’Unione Europea mette al bando quelli nocivi : quali sono e i rischi : L’Unione Europea mette al bando i Detersivi nocivi per la salute, contenenti sostanze chimiche che interferiscono con il nostro sistema ormonale. Si tratta di prodotti per la casa, ma anche saponi e anti-zanzare, che comunemente vengono utilizzate, con gravi rischi per il nostro benessere. Nelle loro formulazioni infatti sono presenti degli Edc, ossia interferenti endocrini, che possono causare malattie cardiovascolari, obesità e diabete. ...

Reddito di cittadinanza - Martina : “Conte ha chiesto a Merkel risorse delL’Unione Europea - governo naviga nel buio” : “Ieri il premier Conte nel bilaterale con la cancelliera tedesca Merkel sembra abbia chiesto risorse dell’Unione europea per finanziare il Reddito di cittadinanza. È la prova provata che il governo su questo tema naviga al buio”. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge Dem per potenziare ed estendere il Reddito di inclusione. ...

Stop delL’Unione Europea agli Edc : così i disinfettanti saranno più sicuri : Si chiamano interferenti endocrini, o più comunemente Edc (Endocrine disrupting chemicals) e sono le sostanze chimiche appena messe al bando dalla Commissione europea. Lo scorso 7 giugno, infatti, l’Ue ha emesso un provvedimento (Regolamento Ue 2017/2100) secondo il quale i nuovi disinfettanti e biocidi messi in commercio dovranno essere privi degli Edc: queste sostanze, che finora si trovavano in detergenti per la casa e nei prodotti per ...

Ucraina - L’Unione Europea estende le sanzioni alla Russia fino al 2019 : Le sanzioni imposte alla Russia resteranno in vigore almeno un altro anno. Il Consiglio Europeo ha esteso fino al 23 giugno 2019 le misure economiche imposte a Mosca in risposta all’annessione illegale della Crimea e Sebastopoli. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Ue. Le misure si applicano a persone e società residenti in Ue e includono divieto di import in Europa di prodotti originati in Crimea o Sebastopoli, di investimenti ...

AQUARIUS ARRIVATA A VALENCIA/ “Benvenuti a casa”. Medici Senza Frontiere attacca L’Unione Europea : AQUARIUS ARRIVATA a VALENCIA, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:39:00 GMT)

Nasce Severna Makedonja e bussa alL’Unione Europea : C’è l’accordo tra la Grecia e la Macedonia sul nome di quest’ultima. Si pone così fine ad una lunga disputa. Lo

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, l'organo che deve garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione Europea, si è espressa in favore del cittadino americano gay Clay Hamilton a cui la Romania non aveva concesso la residenza nonostante fosse sposato con un rumeno.

Le compagnie di traghetti danesi sostengono che un ponte finanziato con fondi europei le farà fallire, e hanno fatto causa

Governo - Salvini : “L’Unione Europea ci minaccia - noi faremo l’opposto di quello che dice” : “L’Unione Europea ci minaccia, ma noi siamo stati votati per fare l’esatto opposto di quello che ci ha suggerito, o imposto, con la minaccia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Roma, in riferimento alla manovra correttiva da 10 miliardi necessaria per rispettare le promesse sul deficit. L'articolo Governo, Salvini: “L’Unione Europea ci minaccia, noi faremo ...

Lo mostra – insieme ad altre cose – l'annuale grande sondaggio del Parlamento Europeo sulla percezione dei cittadini nei vari stati

Boxe – Al teatro Principe Devis Boschiero diventa campione delL’Unione Europea : Al teatro Principe nel match tra Bochiero e Korubanov si consacra campione dell’Unione Europea il pugile italiano Con un match spettacolare che ha entusiasmato il pubblico, sabato scorso al teatro Principe di Milano, Devis Boschiero ha battuto ai punti Faroukh Korubanov conquistando il titolo dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. Boschiero ha tenuto l’iniziativa dal primo all’ultimo round, andando a segno con delle precise combinazioni al ...

Boxe - Devis Boschiero stellare! Vince la cintura delL’Unione Europea - demolito Kourbanov : che trionfo a 36 anni : Devis Boschiero ha firmato un’impresa stellare e ha conquistato la cintura dell’Unione Europea dei pesi superpiuma. A 36 anni il pugile veneto ha scritto una nuova pagina emozionante della Boxe italiana e ha confermato la sua immensa classe che non viene scalfita dal passare del tempo. Al Teatro Principe di Milano, Boschiero ha sconfitto il belga Faroukh Kourbanov ai punti con verdetto unanime (116-112, 115-113, 116-113) al termine ...

Otto miti sulle sanzioni imposte dalL’Unione Europea nei confronti della Russia : Spesso si sente dire, anche da parte dei politici italiani, che le sanzioni imposte dall'Unione Europea nei confronti della Russia sono inutili e dannose per l'economia dell'Italia. Gli esperti parlano addirittura di perdite che ammontano a miliardi di euro, nella speranza che tali misure restrittive vengano ritirate. A riguardo, sorge spontanea la domanda sull'opportunità o meno di tali sanzioni.MITO 1: Le sanzioni europee contro la ...