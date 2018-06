Luigi Mastroianni | Sara Affi Fella? Crisi ma nessun dubbio su di lei

Uomini e donne - Sara Affi Fella conferma la crisi con Luigi Mastroianni : “Io e Luigi stiamo vivendo un periodo di crisi, è vero. Ci sono delle problematiche personali importanti da risolvere. Lui ha dei dubbi, ma prima di prendere una decisione definitiva vogliamo vederci di persona”. Sara Affi Fella direttamente dalle pagine di Uomini e donne magazine conferma le voci di crisi con Luigi Mastroianni, scelto soltanto poche settimane fa nello studio di Uomini e donne. Negli ultimi giorni in rete era ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi : 'Lui ha dei dubbi - ecco la verità' : Dopo tante voci e ipotesi, Sara Affi Fella ammette la crisi con Luigi Mastroianni . Sono trascorse poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne e la coppia non è stata vista molto insieme. L'ex ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono in crisi : «Ecco la verità» : Dopo tante voci e ipotesi, Sara Affi Fella ammette la crisi con Luigi Mastroianni. sono trascorse poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne e la coppia non è stata vista molto...

Luigi Mastroianni torna sui social - ma di Sara neanche l'ombra : E' durata poco meno di una settimana la pausa dai social annunciata da Luigi Mastroianni, ma è bastata a...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi : 'Lui ha dei dubbi - ecco la verità' : Dopo tante voci e ipotesi, Sara Affi Fella ammette la crisi con Luigi Mastroianni . Sono trascorse poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne e la coppia non è stata vista molto insieme. L'ex ...

Gossip U&D : Sara Affi Fella confessa di essere in crisi con Luigi Mastroianni : Sara Affi Fella di Uomini e Donne conferma la crisi con Luigi Mastroianni Inutile girarci intorno, ma da alcune settimane sta impazzando sui social questo Gossip, che ha sicuramente acceso l’interesse dei tantissimi fan di Uomini e Donne. Difatti, secondo diverse indiscrezioni, pare che le cose tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non stiano andando bene come tutti si sarebbero aspettati. E dopo tanto parlare finalmente è stata la ex ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Non ho strumentalizzato mio fratello Salvo" : Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella, che si sono messi insieme durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, stanno vivendo un periodo di crisi. Dopo essere stati visti perfino litigare in pubblico, la Affi Fella ha raccontato del periodo un po' in bilico, mentre Luigi si è confidato con il settimanale Uomini e Donne Magazine, dicendo di essere una persona un po' troppo pignola e puntigliosa. Vorrebbe essere più leggero e imparare a ...

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne risponde agli heaters : i commenti su mio fratello Salvo? “Non li leggo più” : Luigi Mastroianni e il suo rapporto con il fratello Salvo: i commenti degli heaters? “Non li leggo più” Del rapporto e l’affetto che lo lega al fratello Salvo (affetto dalla Sindrome di Down) Luigi Mastroianni ne è sempre andato fiero. Sia a Uomini e Donne che sui social, inoltre, l’ex corteggiatore ha ribadito più volte […] L'articolo Luigi Mastroianni di Uomini e Donne risponde agli heaters: i commenti su mio ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi/ Lui ha dei dubbi : "Problemi personali da risolvere - vedremo" : La tanto annunciata esclusiva è finalmente in edicola insieme al nuovo numero di Uomini e donne Magazine: Sara Affi Fella ammette la crisi ma smentisce la rottura definitiva(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 11:18:00 GMT)

Luigi Mastroianni : "Ritorno sui social dopo qualche problema personale e di salute". E Sara Affi Fella? : Luigi Mastroianni, dopo un breve periodo dal clamore mediatico, rompe il silenzio raccontando, sui propri social, i motivi di un'assenza forzata a poche settimane dall'uscita da Uomini e Donne come fidanzato di Sara Affi Fella che, però, non nomina nel suo 'discorso' di ringraziamento.prosegui la letturaLuigi Mastroianni: "Ritorno sui social dopo qualche problema personale e di salute". E Sara Affi Fella? pubblicato su Gossipblog.it 21 giugno ...

Sara Affi Fella : "Luigi Mastroianni? Periodo di crisi" : Sara Affi Fella, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', conferma di star attraversando un Periodo di profonda crisi con il fidanzato Luigi Mastroianni. L'ex tronista, però, non ha intenzione di gettare la spugna desiderosa di ricucire lo strappo alimentato, nelle scorse settimane, anche dal gossip: Io e Luigi stiamo vivendo un momento di crisi, è vero. Ci sono delle problematiche personali importanti da risolvere. Lui ha dei dubbi, ma ...

Luigi Mastroianni dopo U&D confessa : “Sono stato male” : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni torna sui social Qualche giorno fa Luigi Mastroianni ha dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare momentaneamente i social per dei problemi personali. Ovviamente, neppure a dirlo, molti fan di Uomini e Donne hanno subito pensato a una crisi con Sara Affi Fella. Ma l’ex corteggiatore del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha subito tenuto a dire, che questa sua decisione ...

Uomini e Donne News : Luigi Mastroianni ritorna sui social - ringrazia tutti ma non cita Sara Affi Fella : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ritorna sui social e spiega quello che è successo, poi ringrazia tutti ma non cita Sara Luigi Mastroianni ritorna sui social e decide di farlo spiegando dettagliatamente ai suoi fan quello che è successo. Lui e Sara Affi Fella si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Ebbene questo, al momento, […] L'articolo Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni ritorna sui social, ringrazia tutti ma non cita Sara Affi Fella ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni - lite in pubblico - ma stanno ancora insieme : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non si sarebbero lasciati. La conferma arriverebbe, come sempre, dai social, dal momento che il fratello di Sara ha postato un video in cui si vedono i due, che si sono messi insieme dopo Uomini e Donne. La Affi Fella, dopo una vacanza trascorsa a Ibiza con le amiche, ha quindi subito cercato Luigi. Non è certo tutto rose e fiori, dal momento che i due sono stati pizzicati mentre discutevano animatamente in ...