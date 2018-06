L’Ue risponde ai dazi Usa | dai Levi’s alle Harley Davidson | ecco quali prodotti

Dazi - L’Ue risponde alle tariffe Usa su acciaio e alluminio : da luglio contromisure su jeans e Harley Davidson : Donald Trump non rinnova l’esenzione all’Unione europea dei Dazi su acciaio e alluminio e, come promesso, la Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker non sta a guardare. Sono partite ufficialmente le procedure per attivare le contromisure alla tassazione imposta dal presidente Usa, già annunciate nei mesi scorsi. Nel mirino alcuni “prodotti simbolo” a stelle e strisce, come i jeans Levi’s e le moto Harley ...