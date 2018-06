Lucas Castro | dribbling e chitarra | l' argentino lancia il suo singolo

gazzetta

: RT @Gazzetta_it: #Chievo, l'argentino #LucasCastro si cimenta come cantautore. Uscito il suo primo singolo, 'sole d'estate' @Patacastro19 h… - claudio19967 : RT @Gazzetta_it: #Chievo, l'argentino #LucasCastro si cimenta come cantautore. Uscito il suo primo singolo, 'sole d'estate' @Patacastro19 h… - Gazzetta_it : #Chievo, l'argentino #LucasCastro si cimenta come cantautore. Uscito il suo primo singolo, 'sole d'estate'… - Bologna_VAVEL : Cagliari: è stallo per Lucas Castro. In uscita Diego Farias -

(Di venerdì 22 giugno 2018). ANSA In campo il suo ritmo è infernale, quasi heavy metal per come corre e recupera palloni, fuori invece si esprime con melodie ben più delicate. Perchéha una doppia vita: ...