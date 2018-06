L’Organizzazione Mondiale della Sanità | “5 cose sui vaccini che pochi conoscono”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Nel caso in cui si fermassero i programmi vaccinali, le malattie prevenibili con itornerebbero. Anche se un’igiene migliore, il lavaggio delle mani e l’acqua pulita contribuiscono a proteggere dalle malattie infettive, queste malattie si possono diffondere indipendentemente dal livello di igiene. Se le persone non si vaccinassero, in breve tempo comparirebbero di nuovo malattie diventate poco frequenti, come la difterite, la pertosse, il morbillo, la parotite: lo sottolinea l’Organizzazionea proposito del valore dei programmi vaccinali in tutto il mondo. L’Oms ha infatti diffuso un video su Twitter in cui si sottolineano “cinque fatti sulle vaccinazioni”. Il primo: “Isono sicuri ed efficaci. Ogni vaccino approvato è: rigorosamente testato prima di essere autorizzato per l’uso; regolarmente ...