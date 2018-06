“Lo fa! E proprio ‘lì' ” Chiara mezza nuda | Fedez non si regola e… finisce online

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018)Ferragni saranno presto sposi. Il matrimonio del rapper e la fashion blogger italiana più famosa (e ricca) al mondo andrà in scena questa estate. Il 31 agosto, per la precisione, come svelato dalla coppia in quello che dovrebbe essere un ‘invito’ a tutto il popolo social. “L’aereo, le luci, il sì, la ruota panoramica: save the date”: annuncia l’invito che ha già avuto migliaia e migliaia di visualizzazioni e like. Chi non l’avesse ancora capito, le nozze disaranno molto, ma molto social. Come anticipato tempo fa, la città scelta per il grande giorno è Noto, in Sicilia. Città che la Ferragni ha visitato la scorsa estate con mamma e amiche del cuore al seguito. Aveva condiviso su Instagram uno scatto di lei seduta sui gradini della cattedrale, ma molti pensano che la coppia potrebbe optare per il rito civile. ...