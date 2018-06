“Lo dovete sapere” Bomba su XXXTentacion La mamma del rapper posta una foto su

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018) È morto qualche giorno fa, in Florida, ucciso a colpi di pistola nella sua macchina di fronte a una concessionaria di moto di Miami: la morte del giovaneha lasciato il mondo sconvolto. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo sarebbe stato ucciso per casualità in un tentativo di rapina finito male. Non c’era dunque premeditazione: i due malintenzionati, che sono fuggiti a bordo di un suv scuro, secondo quanto riferito, non volevano ucciderlo ma derubarlo. Pare però che lo avessero seguito: prima di andare alla concessionaria, ilera passato dalla banca in tutta probabilità a ritirare il denaro necessario all’acquisto di una moto. Il ragazzo è morto sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi che sono arrivati immediatamente. Il mondo della musica, quella rap in particolare, piange la scomparsa di un artista amatissimo, innovativo e controverso. ...