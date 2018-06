Lisa Due vittorie per la cantante Marco Masini crede in lei Ora o mai più

Cinzia Pennesi su Rai due - protagonista del premio BelLisario : ... è intitolato alla memoria della prima top manager italiana, come riconoscimento al merito di quelle donne che si sono distinte nella loro professione, nel management, scienza, mondo accamdemico, ...

Irama duetta con ELisa e canta Vasco Rossi alla finale di Amici di Maria De Filippi (video) : Irama duetta con Elisa nel corso della finale di Amici 2018 sule note della canzone Monster. L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con le esibizioni di Einar Ortiz, il primo concorrente scelto per il via alle ultime prove del serale. Einar sceglie di sfidare la ballerina Lauren, contro la quale vince. Passa poi alla sfida contro Carmen Ferreri, cantante, che trionfa per un punto percentuale sul cantante. La sfida per ...

Amici 17 – Il Serale – Decima puntata - LA FINALE - di lunedì 11 giugno 2018 – Emma - ELisa - Michele Bravi e Alessandra Amoruso ospiti per i duetti. : Amici 17 – Il Serale Decima e ultima puntata, la FINALE, del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda in una nuova, inedita collocazione, quella del lunedì. Amici | Il Serale | Cambio meccanismo e ascolti L’idea principale era quella di fare meno varietà e concentrarsi più sulle esibizioni dei ragazzi, cosa […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Decima puntata, LA FINALE, di lunedì 11 giugno 2018 – Emma, ...

Prima puntata di Ora o mai più : vince Lisa grazie al duetto con Masini : Ora o mai più, chi ha vinto la Prima puntata? Lisa grazie al duetto con Marco Masini È Lisa la vincitrice della Prima puntata di Ora o mai più, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Amadeus. La cantante di Sempre e Oceano ha convinto giurati e pubblico con il duetto di Ti innamorerai, […] L'articolo Prima puntata di Ora o mai più: vince Lisa grazie al duetto con Masini proviene da Gossip e Tv.

Amici 2018 - daytime 7 giugno. I duetti della finale con Emma - ELisa - Alessandra Amoroso e Michele Bravi : Emma La finale di lunedì 11 giugno di Amici 2018 si avvicina e i quattro finalisti continuano a preparare ciascuno i propri pezzi, assegnati nel corso del Serale. In arrivo, però, anche nuove esibizioni che riguardano i duetti con gli ospiti. Ecco chi sono e con chi canteranno. Amici 2018, daytime 7 giugno | I duetti della finale In casetta arriva il giudizio di Rudy Zerbi sui quattro allievi. L’insegnate spende belle parole per tutti, a ...

Video del duetto di Einar con Gino Paoli in Che cosa c’è a rischio eliminazione tra i commenti di ELisa e Heather Parisi : Einar con Gino Paoli ad Amici di Maria De Filippi, un duetto magico nel corso della semifinale del programma in diretta su Canale 5 domenica 27 maggio. Eccezionalmente di domenica, la semifinale di Amici vede una lunga serie di ospiti del canto e del ballo esibirsi in duetto con i cinque concorrenti ancora in gara, in vista della finale della prossima settimana. Einar con Gino Paoli duetta sulle note della canzone Che cosa c'è, che il ...

Emma Muscat duetta con AnnaLisa in semifinale con i complimenti di Ermal Meta (video) : Emma Muscat duetta con Annalisa per la semifinale di Amici di Maria De Filippi. La giovane artista della squadra bianca ha dovuto misurarsi con una delle più grandi voci degli ultimi anni, ricevendo i complimenti di alcuni membri della giuria esterna. Il brano scelto per la prova, svolta nella prima parte del programma, è Il mondo prima di te che Annalisa ha portato in gara al Festival di Sanremo 2018 nel quale si è piazzata al 3° posto ...

Gli ospiti della semifinale di Amici 2018 da Riki e Gigi D’Alessio ad AnnaLisa : tutti i duetti del 27 maggio : Sono stati comunicati oggi, giovedì 24 maggio, gli ospiti della semifinale di Amici 2018. Attesa su Canale 5, in diretta, domenica 27 maggio, la penultima puntata di Amici di Maria De Filippi vedrà un grande ritorno: quello di Riki, Riccardo Marcuzzo, vincitore in carica per il circuito canto. Riki non sarà il solo ad essere tra gli ospiti della semifinale di Amici di Maria De Filippi. La cantante della squadra bianca Emma duetterà con ...

Badminton - Campionati Italiani 2018 : due titoli per Rosario Maddaloni - successo per Lisa Iversen e Silvia Garino in doppio : Assegnati questo pomeriggio a Milano i titoli Italiani di Badminton: mattatore Rosario Maddaloni, che ha conquistato il titolo nel singolare maschile e nel doppio misto con Jeannine Cicognini. Singolare femminile a Katharina Fink, mentre nel doppio uomini successo di Lukas Osele e Kevin Strobl, ed in quello donne per Silvia Garino e Lisa Iversen. Nel singolare maschile Rosario Maddaloni ha sconfitto in finale Giovanni Greco in tre set, con il ...