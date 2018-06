L' inutile crociata contro Salvini Il vuoto Pd contro il buonsenso Perché il governo avrà

affaritaliani

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ong e rom. Le due questioni che hanno fatto gridare allo scandalo sinistra, cattolici, centro e tutta quella stampa perbenista che cerca ogni pretesto per attaccare ilgiallo-verde. Premetto che non sono leghista né ho particolari simpatie per questo Esecutivo. Ma un po’ di chiarezza su quel che sta dicendova fatta Segui su affaritaliani.it