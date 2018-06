L' intervista Vi spiego quale è il vero bilancio del salvataggio greco da parte

intervista – Carlo Cottarelli : «Uscire dal debito pubblico si può e vi spiego come» : L’economia italiana è cresciuta poco negli ultimi vent’anni e sopratutto nell’ultimo decennio si sono fatti i conti con una finanza pubblica in profonda crisi. Lo sa bene Carlo Cottarelli l’economista convocato al Quirinale da Sergio Mattarella, dopo il primo tentativo di far nascere un governo M5S-Lega, ex commissario alla Spending Review, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani ed autore di un libro intitolato ...