LIFELINE | MALTA RIFIUTA ATTRACCO NAVE Toninelli | “Loro disumanità lo specchio

20.30 - La richiesta inoltrata dalla Capitaneria di porto italiana a Malta è stata respedita al mittente. Il governo maltese ha risposto negativamente a quella che era a tutti gli effetti una richiesta ufficiale di accogliere la nave Lifeline e far sbarcare i 224 migranti che sta trasportando, rifiutando di fatto ogni tipo di intervento in favore dell'imbarcazione della Ong olandese.Malta si è detta disponibile soltanto ad effettuare "un ...

LIFELINE - Salvini : Malta irresponsabile : 21.25 "C'è un'associazione tedesca, una nave che batte bandiera olandese, il tutto in acque maltesi e se ne fregano tutti" replica il ministro dell'Interno Matteo Salvini, alla decisione di Malta di non soccorrere la nave Lifeline. "Ditemi voi se questa è Europa, ma sicuramente questa nave non arriva in Italia", aggiunge il Ministro. "Se i maltesi si comportano così sapremo come reagire, state tranquilli" perché "navi fantasma cariche di ...

Migranti - scontro con Malta sulla LIFELINE. Telefonata di Conte al leader libico Sarraj : La Valletta: «Non competenti. Soccorsi gestiti dal Coordinamento italiano, con le autorità della Libia che si sono assunte la responsabilità dei salvataggi». Toninelli (Infrasttrutture):?«Malta disumana, specchio dell’Europa». Telefonata tra il presidente del consiglio Conte e il premier libico: esaminata una serie di dossier di interesse comune e il tema dell'immigrazione clandestina...

Arriva il “No” di Malta allo sbarco della LIFELINE. Toninelli : “Disumani - specchio dell’Europa” : Il governo di Malta si sfila dalla crisi della nave Lifeline, bloccata in mare con 239 migranti a bordo. «Non abbiamo coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l’autorità competente a farlo. Secondo il centro di coordinamento di Roma, la ricerca e il salvataggio hanno avuto luogo tra la Libia e Lampedusa» ha fatto sapere un portavoce dell’esec...

LIFELINE - Salvini : 'Malta apra porto'. La Valletta : 'Solo retorica - non ci compete' : 'Malta non ha coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l'autorità competente a farlo'. Così un portavoce del governo maltese - citato dal Times of Malta - replica all'Italia sulla vicenda della ...

LIFELINE - Malta respinge richiesta di attracco italiana. Salvini : «Nave fuorilegge» : Toninelli (Infrasttrutture):?sequestro immediato se nave non va a Malta. La Valletta repilica: noi non competenti. Il Commissario Ue Dimitris Avramopoulos su Twitter: «Sono contrario a una Guantanamo bay i migranti». Ft, l'Italia blocca il piano Merkel sui migranti. Il leader della Lega contro le regole sui vaccini: «Non sono no vax ma dieci sono inutili»...

Salvini : LIFELINE vada a Malta. La Valletta : non è nostra competenza | : Prosegue la polemica tra il ministro dell'Interno e la Ong: "Dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato". Anche per l'esponente M5s la nave deve andare all'isola, ma il Governo dice no

LIFELINE - Salvini : «Malta apra porto». La Valletta : «Solo retorica - non ci compete» : «Malta non ha coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l'autorità competente a farlo». Così un portavoce del governo maltese - citato dal Times of Malta -...

Migranti della ong LIFELINE : no di Malta allo sbarco». Interviene la Spagna? : La nota arrivata da Malta e mostrata da Toninelli lascia intendere che, secondo le autorità dell'isola la Lifeline, disobbedendo alle autorità, avrebbe abbandonato la zona Sar della Libia dirigendosi ...

LIFELINE - Malta rifiuta di fare attraccare la nave con 239 migranti : Malta rifiuta qualsiasi tipo di intervento in favore della Lifeline, la nave della Ong tedesca che da ieri naviga con 224 migranti a bordo soccorsi in zona Sar libica e rifiutati dall'Italia. Il ...

