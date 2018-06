Life is Strange 2 ufficiale | svelata in video la data di uscita

DONTNOD rivela a sorpresa la data d'uscita di Life is Strange 2 : Forse proprio perché il gioco è stato uno dei grandi assenti all'E3 2018, lascia oggi sorpresi l'annuncio di DONTNOD che attraverso i propri canali social ha rivelato la data di uscita di Life is Strange 2, il cui primo episodio sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre.[news in fase d'elaborazione]Read more…

Life is Strange : il fumetto ufficiale prosegue uno dei finali del gioco : Life in Strange si è un titolo che offre numerose scelte anche le finale, e i giocatori si sono sempre chiesti quale fosse da considerare "canonico", riporta Eurogamer.Ebbene la serie ufficiale a fumetti del franchise da poco annunciata continuerà uno dei finali di gioco, scegliendo di continuare il finale "bae". La storia sarà una continuazione diretta, interpretando ancora una volta il personaggio principale Max e una Chloe molto viva.Questo ...

Dontnod Entertainment : gli sviluppatori di Life is Strange sono in trattative con un importante publisher per due IP : Già nella giornata di ieri erano emerse interessanti notizie che ci parlavano dei piani futuri di Dontnod Entertainment, ovvero gli sviluppatori dietro a Life is Strange, ma anche i responsabili di Vampyr, prossimo all'uscita. Sappiamo che la compagnia sta preparando la documentazione per l'entrata in borsa ma, per il futuro, Dontnod ha intavolato delle trattative con un importante publisher per lo sviluppo di due IP. La notizia, ancora una ...

Dontnod Entertainment : gli sviluppatori di Life is Strange e Vampyr preparano le carte per la quotazione in borsa : Dontnod Entertainment, ovvero gli sviluppatori dietro all'apprezzato Life is Strange e Vampyr, del quale finalmente conosciamo la data di lancio, guardano al futuro e si preparano alla quotazione in borsa.Come riportato su Lefigaro, la compagnia, forte del successo di Life is Strange che ha piazzato ben 3 milioni di copie, è una delle realtà francesi più importanti nell'ambito dello sviluppo di videogiochi e sta studiando le carte per l'entrata ...

Life is Strange : Before the Storm - Limited Edition in un'imperdibile offerta : Quest'oggi Amazon Italia ci offre un'offerta piuttosto interessante per tutti gli appassionati della saga di Life Is Strange.Come possiamo infatti vedere, Life is Strange: Before the Storm - Limited Edition è proposto con uno sconto del 25%, per cui potremo fare nostra la Limited Edition del celebre gioco a 29.99 euro piuttosto che 39.99.Questa versione del gioco include, oltre al disco di gioco, artbook, colonna sonora, l'episodio bonus ...