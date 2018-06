Lidl Italia premiata per le politiche di benessere animale con il “Premio Good Egg”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) L’associazione no profit Compassion in Word Farming (CIWF), fondata nel 1967 e oggi riconosciuta come la maggiore organizzazione non governativa internazionale per ildegli animali da allevamento, ha consegnato ieri a Parigi i Premi2018 alle aziende virtuose che si sono distinte per l’adozione dia favore del miglioramento delle condizioni di vita degli animali allevati a scopo alimentare., unica aziendana della GDO, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie all’impegno di eliminare entro il 2019 le uova di galline allevate in gabbia. Due gli obiettivi chesi pone: entro la fine del 2018 il 70% delle uova fresche e delle uova contenute nei prodotti continuativi a marchio commerciale, proverrà esclusivamente da allevamenti a terra, all’aperto o biologici ed entro la fine del 2019 si raggiungerà il ...