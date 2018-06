Libri | musica e filosofia La colta estate Milanesiana

Italiani popolo di “picnic lovers” : 7 su 10 amano mangiare all’aria aperta in compagnia di amici - musica e Libri : Il picnic, ovvero l’atto di mangiare un boccone all’aperto, sembra non tramontare mai, anzi, sta vivendo una seconda giovinezza. Complice la forte presenza sui social grazie ai 5 milioni di hashtag su Instagram e migliaia di gruppi Facebook e consigliata dagli esperti come attività da praticare all’aria aperta , questa tendenza è stata abbracciata anche dalle famiglie reali, come i principi di Monaco e del Regno Unito e dagli attori di Hollywood ...

Peppino Impastato : film - musica e Libri per conoscerlo. Da “I cento passi” di Giordana fino ai Modena City Ramblers : Sono passati quarant’anni dal 9 maggio del 1978. Per molto tempo nelle scuole italiane, in occasione di quella giornata, prima di iniziare le lezioni, ci si raccoglieva in silenzio per un minuto in memoria del presidente Aldo Moro. Nessuno ha mai ricordato che nelle stesse ore in un paese della provincia di Palermo, Cinisi, Peppino Impastato, un giovane militante che aveva alzato la voce contro la mafia, veniva massacrato per conto del boss ...