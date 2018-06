Li Yonghong non ha versato i 32 milioni | Elliott si prende il Milan

Milan - “Yonghong Li non versa 32 milioni di aumento di capitale”. Toccherà a Elliott : Il bonifico del presidente cinese del Milan non è arrivato. Yonghong Li, rivela la Gazzetta dello Sport, non ha versato i 32 milioni di euro dell’aumento di capitale deliberati a fine marzo scorso dal consiglio di amministrazione rossonero. Toccherà dunque al fondo americano Elliott, che ha già prestato oltre 320 milioni ai cinesi, versare la somma. Significa una cosa sola: la chiacchierata cessione del Milan da parte di Silvio ...

Da Pechino due notizie che non piaceranno a Li Yonghong - patron del Milan : Dalla Cina arrivano due notizie che non faranno piacere a Li Yonghong, il patron del Milan che entro ottobre dovrà restituire 303 milioni di dollari al fondo Elliott, mentre permangono i dubbi sulla consistenza del suo patrimonio, dopo il fallimento della cassaforte Jie Ande e l’inchiesta aperta dalla procura di Milano. Intendiamoci, niente di particolarmente compromettente per la società di via Turati. Ma che forse ...