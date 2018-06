L' era del tecno-populismo | trasformazione o fine della politica liberal-democratica?

Meteo - weekend di maltempo con temporali e crollo delle temperature - : Una veloce ma intensa perturbazione interessa il Nord-Est e le regioni adriatiche per poi spostarsi a Sud sabato mattina. PREVISIONI Meteo

Escursionista muore nelle acque del Sessera : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Escursionista muore nelle acque ...

Investimenti nell'obbligazionario. Cosa cambierà con le scelte delle banche centrali : ... sul fronte degli Investimenti nell'obbligazionario, della progressiva sparizione degli acquisti delle banche centrali, e - più in generale - del miglioramento complessivo dell'economia. Nel ...

Mondiali 2018 - lo spogliatoio dell'Argentina è una polveriera : Aguero scarica Sampaoli : Il Mondiale in Russia doveva essere il riscatto per l' Argentina che quattro anni fa in Brasile perse in finale contro la Germania. La spedizione in terra russa, però, si sta tramutando in un vero e ...

Alessia Prete - lettera di fuoco del suo ex : ‘Sei falsa - il tuo unico scopo è avere successo’ : “Non saresti arrivata in finale perché la gente ti avrebbe conosciuta per quello che sei” così esordisce sicuro Simone Marceddu nella lettera aperta che ha scritto alla sua ex fidanzata, Alessia Prete (QUI tutto ciò che bisogna sapere su di lei), fresca reduce dal Grande Fratello 15. Com’è noto, la 22enne piemontese è arrivata fino alla finale del reality grazie alla sua immagine di ragazza dolce, molto semplice e rassicurante ...

Cooperazione allo sviluppo - l'Italia avanza nella classifica internazionale della trasparenza negli aiuti - : ... AICS, , nata nel 2016 e incaricata dal governo di promuovere sviluppo e crescita inclusiva in stati e aree del mondo in difficoltà a causa di guerre, sottosviluppo, catastrofi naturali. Si tratta ...

Report del Consiglio Grande e Generale del 21 giugno - seduta pomeridiana : ... alcun obbligo in capo a chi effettua il trattamento degli altrui dati, ne l'esistenza di un'Autorita di controllo autonoma ed indipendente; dall'altro non considera lo sviluppo dell'economia ...

Gallo (M5S) nuovo presidente della VII Commissione della Camera : Luigi Gallo del M5S è il nuovo presidente della VII Commissione cultura della Camera dei Deputati. L’elezione del parlamentare pentastellato è stata ratificata dal voto dei deputati di ieri. Il nuovo presidente di Commissione ha dedicato questa elezione a tutti i bambini e le bambine perché diventino i nuovi attori capaci di orientare le scelte […] L'articolo Gallo (M5S) nuovo presidente della VII Commissione della Camera proviene da ...

Milan Skriniar/ Operato agli occhi per ridurre la miopia il difensore dell’Inter : Milan Skriniar: Operato agli occhi per ridurre la miopia il difensore dell’Inter a Bratislava. Tutto bene, Skriniar è carico per la prossima stagione in nerazzurro(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Triumph – A Villa Fiorita la presentazione della collezione primavera/estate 2019 [GALLERY] : Triumph presenta le nuove collezioni primavera/estate 2019 e dà il via ad un nuovo progetto di supporto per i propri partner: “Empowered business empower business” Dopo il Castello Sforzesco di Milano e il Salone Margherita di Napoli, Triumph sceglie una nuova bellezza italiana come cornice per presentare in anteprima le proprie collezioni intimo e mare per la primavera/estate 2019. Il brand leader nel mondo della lingerie e del leisurewear ha, ...

Zollino - si rinnova la 'Fiera di San Giovanni' : tradizioni - km0 - gusto e riti della notte magica per eccellenza : Zollino , Lecce, Sarà un'edizione speciale della Fiera di San Giovanni quella che si svolgerà a Zollino il 23 e 24 giugno, con un programma ricchissimo di appuntamenti, spettacoli, mostre e allestimenti, prodotti e piatti tipici gustosi a partire dai rinomati legumi , pisello nano e fava 'cuccìa', scèblasti, , in linea con il tradizionale slogan della manifestazione '...

Flop Argentina : la papera di Caballero e le scuse del Ct - ma il responsabile è Messi : Confusión . La parola utilizzata dal quotidiano Clarin riassume la deludente prestazione dell'Argentina contro la Croazia. Un 3-0 e un'assenza totale di gioco e idee e soprattutto solo un punto in due ...

Semaforo verde dalla Fed : big del credito Usa superano stress test : In uno scenario particolarmente avverso quest'anno peggiore di tutte le simulazioni precedenti per tenere conto dell'economia forte le banche subirebbero perdite per 578 miliardi di dollari nell'arco ...

Wind Summer Festival 2018 scaletta delle serate : Wind Summer Festival 2018 scaletta serate. Torna anche quest’anno in Piazza del Popolo a Roma la kermesse musicale estiva che proclamerà la Canzone dell’Estate tra le più amate dai fan nostrani. Il 22, 23, 24 e 25 giugno lary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia condurranno le quattro serate che vedranno esibirsi sul palco i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Ecco di seguito tutti gli artisti che ...