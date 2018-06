Leonardo Da Vinci | svelato il primo dipinto in assoluto Forse un autoritratto

Aeroporto Roma Fiumicino - l'Aida scende in campo al Leonardo da Vinci : ... vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma sulla città.

'Polimifest' : gli eventi per vivere piazza Leonardo da Vinci durante l'estate - Milano Post : La terza edizione di 'Polimifest' porta in piazza un ricco palinsesto di spettacoli, concerti, cineforum aperti a tutti e a ingresso libero. Primo appuntamento giovedì 21 giugno, alle ore 21, con "...

UNIVERSITÀ. TUTTI GLI EVENTI PER VIVERE PIAZZA Leonardo DA VINCI DURANTE L'ESTATE : La terza edizione di 'Polimifest', patrocinata dal Comune di Milano, porta in PIAZZA un ricco palinsesto di spettacoli, concerti, cineforum aperti a TUTTI e a ingresso libero. Primo appuntamento ...

Meleo : riaperto viale Leonardo Da Vinci alla viabilità : Meleo : altro intervento a favore della cittadinanza Roma – Di seguito il messaggio apparso sulla pagina Facebook di Linda Meleo , assessora alla Mobilità. “Come programmato abbiamo riaperto viale Leonardo da Vinci alla viabilità . Nel tratto che per anni è stato occupato da un cantiere per la realizzazione di un parcheggio interrato e mai realizzato. Nel frattempo abbiamo avviato un percorso partecipato con i cittadini e i comitati di ...

Campidoglio - al via percorso riqualificazione area ex parcheggio viale Leonardo da Vinci : Campidoglio, al via percorso per riqualificazione area ex parcheggio viale Leonardo da Vinci. Incontro con comitati di quartiere VIII Municipio per confronto su progetto. È partito il piano di riqualificazione dell’ex parcheggio di viale Leonardo da Vinci attraverso un confronto diretto con il Municipio VIII. Il progetto che sarà presentato dall’Amministrazione alla cittadinanza prevede nuove aree pedonali, stalli di sosta, una zona verde, una ...