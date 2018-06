romadailynews

: Leodori: Duro colpo #clan ad #Ostia, grazie DDA e GdF: 'Duro colpo al radicamento di tipo… - romadailynews : Leodori: Duro colpo #clan ad #Ostia, grazie DDA e GdF: 'Duro colpo al radicamento di tipo… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Roma – Daniele, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. La sua attenzione si è focalizzata in merito al sequestro di beni per 18 milioni di euro. Sequestro eseguito nei confronti delFasciani adda parte del comando provinciale della Guardia di Finanza. Plauso a DDA e GdF “L’esecuzione di confische dei beni di un notomalavitoso ae’ un altroal radicamento di tipo mafioso che in questi anni e’ penetrato in alcuni territori di Roma. Alla Direzione distrettuale antimafia della Capitale cosi’ come alla magistratura e ai militari del Comando provinciale della Guarda di finanza di Roma va il plauso e il ringraziamento per le azioni investigative senza dubbio complesse – conclude– e la professionalità messa in campo contro la ...