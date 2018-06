Lega | in contratto bimbi no-vax a scuola

Vaccini - cosa prevede il contratto 5S-Lega : E' piuttosto fumoso il contratto di governo M5S-Lega sul capitolo Vaccini, oggi al centro di una nuova polemica dopo le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini . Il documento su cui poggia l'...

Borghi - Lega - : uscita euro non nel contratto ma sarebbe positiva : Roma, 22 giu. , askanews, 'Io sono e resto convinto che per l'Italia il recupero della sovranità monetaria sarebbe positivo per la soluzione di tanti problemi. Ma mi rendo conto che si tratta di un ...

M5s - Di Maio frena le proteste : “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto”. E a Salvini : “Saviano? Obiettivo è contratto” : Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di Maio, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla Lega. Così ...

F1 - GP Belgio - rinnovato fino al 2021 il contratto che Lega Spa-Francorchamps e la Formula 1 : Il ricavato per l'economia della Vallonia è stato di 20,5 milioni di euro nel 2017, con un aumento del 21% rispetto al 2016' . F1 - GP Belgio, rinnovato fino al 2021 il contratto che lega Spa-...

Tria in controtendenza rispetto al contratto Lega-M5S : chi vincerà? : ... insieme all'eliminazione di molti strumenti di accertamento, in un paese in cui il tasso di evasione dell'Iva è stimato al 40% e l'economia sommersa tra il 15 e il 20% del Pil. E poi, ciliegina ...

Governo Lega-M5s - contratto o alleanza? Cambia il nome ma non la sostanza : O Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? […] È solamente il tuo nome a essermi ostile Con la trepida e ingenua Giulietta shakespeariana diventa grande letteratura l’illusione che Cambiando nome alla cosa se ne muti la natura stessa. Con tutto il seguito di manipolazioni della realtà a venire – per cui i conquistadores spagnoli assolvevano il massacro degli aztechi in quanto costoro praticavano sacrifici umani – fino alle ...

Lega e M5S - dopo il contratto di governo quello di desistenza : non oscuriamoci i ministri : Mai rubarsi la scena, mai invadere le competenze degli altri. E se questo vale per i due leader della maggioranza al governo, a maggior ragione deve valere per i singoli ministri leghisti e pentastellati. Un esempio concreto di questo metodo concordato si è avuto giovedì scorso, quando Matteo Salvini è arrivato all’Assemblea generale della Confcomm...

Contratto di governo Lega-M5s : più lontano il mondo dei sogni : Il realismo irrompe nella narrazione gialloverde. Luigi Di Maio, di fronte alla platea di Confcommercio, si impegna solennemente a sterilizzare l'Iva, evitando che scattino le clausole di salvaguardia. È una mossa ad alto impatto politico. E non solo perché certifica che il cuore pulsante del nuovo governo non batte a palazzo Chigi. In due giorni di dibattito in Aula sulla fiducia, il professor Conte, nel suo sfoggio di vaghezza ...

Rifiuti - contratto M5s-Lega : Treviso è un modello da seguire : Rifiuti, contratto M5s-Lega: Treviso è un modello da seguire Formazione dei cittadini, investimenti sugli impianti, differenziata "spinta" e soprattutto zero discariche: questi i punti fondamentali dell’organizzazione creata nella provincia veneta per gestire la raccolta e lo smaltimento Parole ...

Amministrative : Cancelleri - fra Lega e M5S solo un contratto : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Insieme a Roma ma avversari nelle Amministrative del 10 giugno? E' la dimostrazione che quando dicevano che quello fra Lega e M5S era un contratto e non un'alleanza era la verità". Così il leader pentastellato in Sicilia Giancarlo Cancelleri commenta all'Adnkronos le a

Governo - prime grane su Jobs Act e Ilva. M5s : “Ripristinare art.18”. Lega : “Non è nel contratto”. Resta il nodo acciaieria : Incassata la prima fiducia al Senato, con 171 voti, per il Governo Conte Resta ora da completare l’opera anche a Montecitorio, dove i numeri della maggioranza saranno ancora più ampi. Ma se, pallottoliere alla mano, non c’è alcun rischio per il neo esecutivo targato M5s-Lega, al contrario, a preoccupare la maggioranza ci sono già diversi dossier ben più delicati, dal nodo Jobs Act fino all’Ilva. Temi, cioè, che dividono ancora ...

Renzi : contratto Lega-M5S scritto con l'inchiostro simpatico. E attacca il ministro Trenta : 'Lei è un premier non eletto, un collega. Ma nessuno le sta negando la legittimità'. Lo ha detto Matteo Renzi parlando al Senato nel dibattito sulla fiducia e rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. ...