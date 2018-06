Lega e M5S discutono sui vaccini. La prima lite dalla nascita del governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

M5s - Di Maio frena le proteste : “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto”. E a Salvini : “Saviano? Obiettivo è contratto” : Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di Maio, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla Lega. Così ...

Nel duello tra Lega e M5s - Salvini sta approfittando dell''effetto scia' : Con questi numeri, non sorprende che il centrodestra, inteso come area politica, si rafforzi. Come abbiamo dimostrato qualche giorno fa , simulando la distribuzione dei seggi sulla base del sondaggio ...

M5s e Lega fanno il pieno e si assegnano la guida delle 28 commissioni permanenti di Camera e Senato : 17 al Movimento e 11 al Carroccio, con Forza Italia a rivendicare la Vigilanza Rai e il Pd il comitato di controllo sui servizi segreti che la maggioranza vorrebbe attribuire a Fratelli d'Italia -

Salvini incontenibile - i sondaggi lo premiano : la Lega ha raggiunto il M5S : La politica aggressiva del nuovo ministro dell'Interno, Matteo Salvini , sta pagando molto in termini di consenso: la Lega , infatti, sta progressivamente 'mangiando' l'elettorato dei pentastellati. ...

Presidenze Commissioni : M5s e Lega si prendono tutto : Agli economisti anti-euro del Carroccio Bagnai e Borghi la guida della Bilancio e delle Finanze alla Camera e al Senato. Tra i pentastellati, elette Ruocco, Sarti e Catalfo. Ecco nel dettaglio tutte le nomine

Sciolto il nodo Commissioni di Camera e Senato : 8 vanno al M5s - 5 alla Lega : A Montecitorio 6 presidenze ai 5Stelle, una sola al Carroccio: la Commissione Bilancio con Claudio Borghi. A Palazzo Madama, Esteri e Bilancio ai pentastellati. Giustizia, Affari costituzionali, ...

Sondaggi politici Noto : Lega primo partito in Italia - M5S staccato di 2 punti : Martedì sera, durante la trasmissione Cartabianca, sono stati resi noti i dati dei nuovi Sondaggi politici realizzati dall'istituto Noto. Rispetto a quanto emerso dai recenti Sondaggi Swg per La7, viene confermato il primo posto per la Lega Nord. A differenza delle precedenti rilevazioni, il partito di Matteo Salvini ha un vantaggio più consistente nei confronti del Movimento 5 Stelle, nell'ordine di due punti percentuali. Quello dell'istituto ...

Camera - rinviato voto su dimissioni di Guido Crosetto (Fdi). Opposizioni e Lega votano a favore - M5s contro : La Camera dei deputati ha rinviato ad altra seduta la votazione sulle dimissioni da parlamentare di Guido Crosetto (Fratelli d’Italia). Una decisione annunciata lo scorso maggio “per motivi personali”. Lo slittamento è stato approvato con i sì delle Opposizioni e della Lega, mentre soltanto il Movimento 5 stelle ha votato contro, chiedendo di procedere subito con il via libera. Il partito di cui lo Crosetto fa parte, invece, si ...

Ecco perché in tre mesi la Lega ha superato M5s : La notizia l'aveva data, in anteprima, Enrico Mentana su La7: la Lega di Matteo Salvini ha superato, nei sondaggi, il M5S di Luigi di Maio. Ora ci sono le conferme anche degli altri sondaggisti. Per l'...

M5s - la base in rivolta sul Blog delle stelle. 'Siete ostaggio di Salvini e della Lega' : 'Purtroppo non è solo un linguaggio, è tutto un mondo rozzo e oscuro che si rialza nei discorsi nazi-fascisti di Salvini. L'incompatibilità coi comportamenti civili e moderati del 5stelle è lampante',...

DEF - CONTRATTI - SOGNI/ Così Tria riporta Lega e M5s sulla terra : DEF, Tria vuole ridurre il debito e chiede coperture adeguate sulle riforme. La crescita rallenta ma si può rilanciare con i fondi Ue.

Ecco i numeri di Rousseau - la cassaforte M5S che paga anche le spese Legali del Movimento : Il rendiconto 2017 si è chiuso con un disavanzo di 135mila euro. Ma nel 2018 ci saranno i quasi 900mila euro che i parlamentari Cinque Stelle sono tenuti a versare ogni anno...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ L'analisi del calo M5s - sorpasso Lega : primo partito : Sondaggi Elezioni Comunali 2018: L'analisi del calo M5s nelle città. A livello nazionale è sorpasso Lega: primo partito secondo le ultime rilevazioni. Le notizie sulle intenzioni di voto