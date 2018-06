L’editto del corridoio

ilfoglio

: RT @marcocappato: Gentile Consiglio Superiore della Sanità, 'non puo' essere esclusa la pericolosita'' della cannabis light? Ma davvero??… - l_patrizia : RT @marcocappato: Gentile Consiglio Superiore della Sanità, 'non puo' essere esclusa la pericolosita'' della cannabis light? Ma davvero??… - vonhoeneim : @maryscavo @PFrascari @isentinelli Perdonami, ma il consiglio di Nicea risale al 325. Con l'editto di Tessalonica d… - Melaion : La Chiesa Cattolica è nata per editto imperiale con un preciso obiettivo politico. È la avuto avvio con l'epurazion… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Da comune cittadino, come eleggano e perché alla presidenza delle Commissioni parlamentari, non è che mi metta l’ansia. Soprattutto non stimola la mia tendenza voyeuristica. Mi facciano sapere. Però a quelli che hanno votato per il Parlamento aperto come una scatola di tonno, e trasparente come uno