huffingtonpost

: L'Economist incorona Salvini: 'Dirompente, in Italia domina lui'. E il ministro dà un anno all'Europa sullo Spiegel - HuffPostItalia : L'Economist incorona Salvini: 'Dirompente, in Italia domina lui'. E il ministro dà un anno all'Europa sullo Spiegel - EsercitoCrucian : RT @HuffPostItalia: L'Economist incorona Salvini: 'Dirompente, in Italia domina lui'. E il ministro dà un anno all'Europa sullo Spiegel htt… - LeoWolf1992 : RT @HuffPostItalia: L'Economist incorona Salvini: 'Dirompente, in Italia domina lui'. E il ministro dà un anno all'Europa sullo Spiegel htt… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Undell'Interno ", al pari del suo collega tedesco Horst Seehofer": così il settimanale liberal britannicodefinisce Matteoin un commento che attribuisce al numero uno della Lega un ruolo "nte" nel nuovo esecutivono.Secondo l'ha scelto l'approccio "dell'elefante nel negozio di cristalleria" sul tema dell'immigrazione, come su altro, ad esempio sui dazi minacciati contro il riso asiatico. In una girandola di "affermazioni provocatorie e azioni radicali" (tra cui viene citata la chiusura dei porti alla nave Aquarius carica di migranti) in grado di farlo "apparire come l'uomo che decide la politica esterana", malgrado la Lega sia "junior partner" del Movimento 5 Stelle nella coalizione di maggioranza."Non tutti nel governo s'identificano con lo stile chiassoso di", ammette più avanti il ...