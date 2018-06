Le star del segno del Cancro | tutti i personaggi famosi nati tra fine giugno e luglio

Gabriel Jesus - ex pittore di strade - oggi star del Brasile : «Ho due idoli nella mia vita: mia madre (che lo ha cresciuto da sola, ndr) e Dio. Ma il giocatore a cui mi ispiro di più è Ronaldo, il fenomeno. È un giocatore a cui mi sono sempre ispirato e, ora che lo conosco, lo faccio ancora di più. Alle volte la gente ci paragona, ma è difficile confrontare qualcuno con Ronaldo: lui è unico, come lo sono Neymar e Ronaldinho». Gabriel Jesus ha le idee chiarissime nonostante abbia appena 21 anni e negli ...

Kylie Jenner : ecco le tre regole della star per un selfie perfetto : Prendi nota The post Kylie Jenner: ecco le tre regole della star per un selfie perfetto appeared first on News Mtv Italia.

Mondiali - il Ct del Brasile : “contro il Costarica è già decisiva” : Nel giorno in cui il Brasile festeggia i 48 anni dalla conquista della Coppa Rimet, con il 4-1 dell’Azteca a spese dell’Italia, il ct di oggi, Tite, deve pensare alla sfida di domani contro il Costarica. E’ consapevole dell’importanza di questa partita, e infatti dice che “visto il nostro pareggio nel primo match, quello di domani è già un confronto decisivo, e ne abbiamo coscienza. Ci vogliono i tre punti, e quindi ...

Su Sky Uno “MasterChef All stars” la gara con gli chef più talentuosi della tv : Sono attesi nuovamente ai fornelli a dicembre su Sky Uno, 16 tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni dell’amato cooking show. Prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, Masterchef All Stars sarà la sfida definitiva fra alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla masterclass, quelli che si sono distinti per passione, creatività e amore per i dettagli nella preparazione dei propri piatti e che negli anni, forti di queste doti, ...

Microsoft acquista Bonsai - una startup esperta nel campo dell’AI : Negli ultimi anni Microsoft si è mostrata alquanto interessata all’Intelligenza Artificiale investendo sempre più risorse e integrandola nel cloud di Azure. Tramite un comunicato stampa, il Colossso di Redmond ha annunciato a tal proposito di aver appena acquisito Bonsai e no, non si tratta della pianta del noto film Karate Kid bensì di una startup californiana esperta nel campo dell’AI in grado di offrire alle aziende sistemi smart ...

SOLO : A star WARS STORY/ Disney non ha previsto "l'affaticamento del franchising" : Lucasfilm e Disney hanno deciso di sospendere gli spin-off di STAR WARS per dedicarsi ad un SOLO progetto alla volta: la causa è il flop di SOLO: A STAR WARS STORY?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Il primo giorno d’estate celebrato con il video di Red Bull Dance. Protagonista Neguin - star del breaking - tra fuoco e fiamme : Oggi nel primo giorno d’estate, Red Bull Dance celebra la stagione più bella con un video propiziatorio per raccontare, attraverso la commistione di generi di danza differenti, tutta l’energia e il calore che si sprigiona a partire dal giorno del Solstizio. Ed è proprio una “ruota” di fuoco il set scelto per “Estate”, secondo imperdibile appuntamento de “Le 4 Stagioni”, il nuovo progetto di Red Bull Dance dove, durante l’arco di un anno, quattro ...

Michela Moioli/ La star dello Snowboard si racconta : dopo l'oro? Rimango me stessa - esclusiva - : Michela Moioli si racconta a noi de Il Sussidario.net in un'intervista esclusiva. Dall'oro alle Olimpiadi 2018 fino ai prossimi obbiettivi.

"È da borghesi stare dalla parte dell'immigrazione incontrollata" : "Non considerare i disagi dati dall'immigrazione senza alcun controllo è un atteggiamento profondamente 'borghese'. E infatti gli sponsor di questa nuova tratta di schiavi abitano per lo più i quartieri alti delle città. Lorsignori si scandalizzano facilmente, amano il politicamente corretto, si riempiono la bocca di parole quali 'tolleranza', 'apertura', 'sopportazione' ma ...

Cesare Cremonini a San Siro : "Un sogno suonare negli stadi - sono qua per restarci". La recensione del concerto : Sul finale de "Le seieventisei" si accende il palco e comincia la terza parte dello spettacolo: è forse quella più bella, con i laser che tagliano il fumo, nell'intro di "Mondo" , Jovanotti salta ...

star Wars : la Lucasfilm congela tutti i futuri spin-off della saga? - Best Movie : ... chiaramente, è dovuta alla deludente performance ai botteghini di Solo: A Star Wars Story , che attualmente, è fermo a un incasso di circa 345 milioni di dollari nel mondo. Per fare un paragone, il ...

Tour de France - nuova strategia della Movistar : 3 leader al via - Quintana - Landa - Valverde : Archiviati il Giro del Delfinato e il Giro di Svizzera, classici appuntamenti di preparazione sulla strada che porta al Tour de France, [VIDEO] le attenzioni del mondo del Ciclismo si stanno ormai concentrando sulla Grande Boucle. La più importante e prestigiosa corsa del ciclismo mondiale scattera' sabato 7 luglio dalla Vandea per concludersi il 29 a Parigi. Per Chris Froome sara' un appuntamento con la storia, con la possibilita' di centrare ...

Prende in giro le usanze cinesi e diventa una star dei social : il discorso alla festa di laurea dello studente italiano a Shangai : Carlo Dragonetti, 24enne di Trani, si è appena laureato alla Normale di Shangai. Di fronte a 8mila persone, Prende la parola durante la cerimonia di consegna dei diplomi. “I miei amici cinesi mi hanno insegnato che se ho un problema posso curarmi con l’acqua calda. Hai la febbre? Acqua calda. Hai mal di pancia? Acqua calda. Sei stressato? Acqua calda. L’acqua cinese fa miracoli”. Grazie alla sua ironia, Dragonetti è ...