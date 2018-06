Le prime pagine di oggi : Le proteste italiane per il vertice di domenica sui migranti, il ripensamento di Trump sulla separazione di figli e genitori immigrati, e il condono fiscale di Salvini The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Le prime pagine di oggi : L'Unione Europea e i migranti, Salvini e i rom, e il ministro Tria sul DEF

Le prime pagine di oggi : Salvini vuole censire i rom, l'incontro fra Conte e Merkel, e la gestione dell'immigrazione di Trump

Le prime pagine di oggi : L'accoglienza dei migranti, la proposta sui fattorini di Di Maio, e la sconfitta della Germania ai Mondiali

Le prime pagine di oggi : La nave Aquarius, Luca Lanzalone e i Mondiali di calcio

Le prime pagine di oggi : La visita di Conte a Macron, le indagini sullo stadio della Roma, la tripletta di Cristiano Ronaldo ai Mondiali

Le prime pagine di oggi : L'inchiesta sullo stadio della Roma, la BCE chiude il Quantitative Easing, e Conte va da Macron

Le prime pagine di oggi : Gli arresti per corruzione per il nuovo stadio della Roma, Francia e Italia continuano a litigare, e l'avvio dei Mondiali in Russia

Le prime pagine di oggi : Le accuse fra Francia e Italia sui migranti, l'incontro fra Kim e Trump, e la nomina di viceministri e sottosegretari

Le prime pagine di oggi : La nave Aquarius, i risultati delle elezioni amministrative, e l'incontro fra Kim e Trump

Le prime pagine di oggi : Salvini chiude i porti a una nave di migranti, le elezioni amministrative di ieri, e l'attesa per l'incontro fra Kim e Trump

Le prime pagine di oggi : Le elezioni amministrative, il primo G7 di Giuseppe Conte e il Gay Pride

Le prime pagine di oggi : Il G7 in Canada, la morte dello chef Bourdain, e la chiusura di 7 moschee in Austria

Le prime pagine di oggi : Le promesse di Di Maio ai commercianti, il G7 in Canada, e il concerto in ricordo di Pino Daniele