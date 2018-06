Le gemelle in strada per l’esperimento sociale | una è nuda e l’altra no Indovinate quale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) La bodypainter di Baltimora Jen Seidel insieme alla figlia ha ideato un curioso esperimentocon la complicità delle sorelleHannah e Leah Stacey. Ad Hannah viene dipinto lo stesso completo della sorella gemella: jeans scoloriti e strappati e maglietta in pizzo. Passeggiando per le strade di Hollywood le due ragazze lasceranno a bocca aperta diverse persone che faticheranno a distinguere chi delle due indossi abiti reali. Nel video integrale presente sul canale youtube dell’artista le reazioni divertite della gente non lasciano dubbi:è perfettamente riuscito. L'articolo Leinper l’esperimento, una èe l’altra no.proviene da Il Fatto Quotidiano.