Le Borse asiatiche chiudono in rosso : Chiusura di settimana in rosso per i principali listini asiatici . Ancora una volta, i mercati pagano l'incertezza generata dalla guerra commerciale tra USA e Cina. Male il settore auto, dopo che ieri ...

Borse asiatiche a due colori : Giornata in chiaroscuro per i principali listini asiatici. Il braccio di ferro USA-Cina sui dazi commerciali continua ad alimentare l'incertezza dei mercati, dopo che il governo di Pechino ha fatto ...

Borse asiatiche in ripresa. Pechino rassicura sui dazi : Giornata con segno più per i principali listini asiatici , dopo le forti perdite registrate ieri , 19 giugno , , causate dall' inasprirsi delle tensioni commerciali USA-Cina . Ma la pronta reazione ...

Trump annuncia altri dazi “anti-Cina” : «200 miliardi». Borse asiatiche giù : La minaccia del presidente americano è stata definita “un ricatto” dal ministero del Commercio di Pechino. L’indice peggiore è lo Shenzhen Component: -4%

Trump : “Nuovi dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari”. Crollano le Borse asiatiche : La nuova escalation dei dazi americani fa tremare le Borse asiatiche e si appresta a colpire anche quelle occidentali. Il presidente Usa, Donald Trump, ha infatti annunciato ulteriori dazi contro le importazioni cinesi per duecento miliardi di dollari «se la Cina aumenterà ancora le sue tariffe». Annuncio che ha prodotto l’immediata replica del min...

Il braccio di ferro USA-Cina manda a picco le Borse asiatiche : Giornata nera per i principali listini asiatici che fanno segnare variazioni fortemente negative . Tokyo perde oltre il punto percentuale, ma si segnala un vero e proprio tracollo per le Borse cinesi .

Trump annuncia altri dazi 'anti-Cina' per 200 miliardi - le Borse asiatiche aprono in ribasso : New York - L'annuncio è arrivato intorno alle 2 italiane: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, minaccia di imporre nuovi dazi del 10% su altri prodotti 'made in China' per un valore di circa ...

Borse asiatiche in rosso dopo stretta Fed : Sul fronte macroeconomico , rivista al rialzo la produzione industriale del Giappone, mentre segnali di rallentamento giungono dall'economia cinese. A Tokyo forte ribasso per l'indice Nikkei che ha ...

Ancora guadagni per Tokyo. A due colori le altre Borse asiatiche : Teleborsa, - A due colori le principali Borse asiatiche dopo il rally messo a segno la vigilia in scia all'entusiasmo per il vertice tra Trump e Kim Jong Un. A prevalere qualche presa di profitto ma ...

Tokyo chiude in rialzo. Le Borse asiatiche festeggiano incontro USA-Corea : Ottima giornata per i mercati asiatici e per la Borsa di Tokyo, che ha chiuso in discreto rialzo, in scia al buonumore per l'incontro positivo del Presidente americano Donald Trump e il leader ...

Borse asiatiche in rialzo. Male i listini cinesi : Principali indici asiatici che viaggiano a due velocità in questa prima seduta settimanale . Negativi i risultati dei listini cinesi, mentre sorride Tokyo. Sul fronte geopolitico continua l'incertezza ...

Borse asiatiche in rosso : Teleborsa, - Variazioni fortemente negative per tutti i principali listini asiatici nell'ultima seduta della settimana. A pesare i risultati negativi provenienti dal fronte macroeconomico , con la ...