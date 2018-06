Lavoro | Di Maio | su reddito di cittadinanza non arretreremo

Luigi Di Maio : "Per il reddito di cittadinanza - 8 ore di Lavoro gratis alla settimana" : Obiettivo del reddito di cittadinanza "non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è trasformato - ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore lavorative gratuite di ...

Di Maio contro il Lavoro domenicale : 'Rivedere il decreto Monti sulle aperture dei negozi' : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha annunciato di voler limitare il lavoro domenicale e festivo degli addetti del commercio. Alla specifica domanda, rivolta al vicepremier da un gruppo di lavoratori, sull’intenzione da parte del governo di aprire un tavolo per rivedere il decreto Monti, quello che ha liberalizzato le aperture dei negozi di domenica e nei giorni festivi, la risposta è stato un inequivocabile “Certo!”. L’apertura di Di Maio ...

Il Lavoro secondo Di Maio : tutti a casa : Quali sono gli obiettivi in materia di lavoro del Luigi Di Maio ministro del Welfare, in un paese ad alta disoccupazione e basso tasso di manodopera attiva? E gli obiettivi in materia di sviluppo del Luigi Di Maio ministro dello Sviluppo economico in un paese a bassa produttività e bassi consumi? La

Lavoro - nuovi contratti a termine : Di Maio annuncia meno rinnovi e causali obbligatorie : Novita' in arrivo per i contratti a termine. L’annuncio viene dal Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che ha colto l’occasione dell’incontro avuto con i rappresentanti delle maggiori aziende della cosiddetta Gig economy per comunicare l’intenzione di fare guerra al precariato modificando le norme sui contratti a termine, giudicate eccessivamente liberali, introdotte dal Jobs Act. Nello specifico, il governo intende ridurre le possibilita' di ...

